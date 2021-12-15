5年發60多篇SCI論文「學霸史」曝光　內地90後博導被質疑後台強大

撰文：蘇子牧
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日前，湖北華中科技大學90後博導胡玥5年來發表60多篇論文登上微博熱搜，引起輿論關注。

12月9日，華中科技大學微信公號發表的文章《90後！是博導！》被網友以「如何看待華中科技大學90後博導胡玥，5年來發表SCI論文60餘篇？」為題推上熱搜。

該文章透露，今年31歲的胡玥，從小成績優秀，2008年以湖北省理科前800名的成績，選擇了華東理工大學應用化學專業。大二時，在田禾院士和花建麗教授支持下，參加全國大學生創新創業項目，開展「染料敏化太陽能電池」研究。2年後，項目獲中國國家級優秀項目獎、全國大學生節能減排大賽全國二等獎。

據上游新聞報道，一名不願透露姓名的博士生導師在讀完這篇公號文章後表示：「胡玥在大二就能跟院士一起做課題，這點就不普通。」

對此，有網友直接指出，在本科生階段有教授帶着做課題就已經很不容易了，別說院士，很可能胡玥背後有強大的背景支持。

報道稱，胡玥不凡之處還有很多，大四期間，胡玥當交換生、拿到公派獎學金直博愛丁堡大學，2016年博士畢業，拿到首次授予亞洲人的弗雷澤·司徒塔特獎。胡玥在2016年通過博士後國際交流人才引進計劃來到華中科技大學、武漢光電國家研究中心，加入韓宏偉教授團隊。5年來，發表SCI論文60餘篇，其中第一作者和通訊作者論文21篇。2018年，晉升副教授，2019年成為博士生導師。

值得注意的是，以「Yue Hu」為關鍵詞在Google學術中檢索到來自華中科技大學胡玥的論文19篇，其中2016年發表的論文有4篇，既不是第一作者，也不是通訊作者。

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對此，網友對胡玥在2016年進入華中科技大學後的論文數量突然井噴也充滿了疑惑。

就此疑問，上述博士生導師指出：「論文第一作者代表這名作者的研究成果，有些很好的學校，他們就看論文的第一作者或通訊作者。所以一般來說，合作的話，都是學生當第一作者，導師當通訊作者，但是有些導師也當第一作者，與其合作的那個人當通訊作者，還有共同通訊作者的情況，如果論文涉及到的人比較多的話，作者名單就很長。」

此外，在華中科技大學武漢光電國家研究中心官網，在胡玥論文成果欄目，羅列了「Yue Hu」從2017年到2020年這4年發表的9篇英文論文，2020年2篇，通訊作者1篇，共同通訊作者1篇；2019年3篇，一作1篇，通訊作者、共同通訊作者各1篇；2018年3篇，共同通訊作者1篇、一作1篇、第二作者1篇；2017年，只展示了1篇署名通訊作者的論文。

除了高產論文，另一個讓網友關注的亮點是胡玥2008年以湖北省理科前800名的好成績進入華科。2008年華東理工大學在全國的錄取分數線，前900名考生最低分為636，華東理工在湖北最高錄取分數線理科為626分。也就是說，胡玥以超過分數線較多優勢的分數進入華東理工，有網友質疑，以胡玥的分數，本可以去更好的學校，但她選擇華東理工，可能是因為在那裏有資源可以支持，這也說明了她為什麼大二就可以加入院士的團隊。

對於網友的質疑，胡玥本人以及華中科技大學目前都沒有進行回應。

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