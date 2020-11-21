【學術造假】研究生寫123頁材料舉報導師　天津大學解聘涉事教授

近日，一份長達123頁的實名舉報「天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌造假」的材料在網絡流傳，撰寫人自稱為「原天津大學化工學院碩士研究生」。周四（19日），天津大學化工學院發布說明，稱認定張裕卿教授學術不端行為屬實，已解聘此人。

據了解，該材料的撰寫者名為呂翔，與張裕卿為導師和學生關係。舉報材料分為七個章節，內文附有多張圖片及相關論文截圖等等，詳細描述了其導師近年來指導學生論文、實驗數據、表徵等，均為造假所得。

「天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌造假」舉報材料。（網上圖片）

舉報人指，張裕卿實驗室從實驗到表徵都為編造，並用「這種造數據造圖的方法」發表了多篇論文。在天津市某項科研項目的中期考核時，張裕卿「不僅使用造假的實驗記錄，造假的實驗數據，還用和這個項目無關的文章來騙考核人」。

舉報人又稱，張裕卿曾當著學生的面拿出一大瓶購買的二氧化矽粒子說是自己合成的多功能新型粒子，指著實驗室十幾年前的大的不銹鋼裝置說就是用這個給他們做的鑄膜液。「那個不銹鋼裝置早已年久失修，張裕卿前一天才把早已掉落的開關插頭接好」。

舉報材料還顯示，張裕卿多次把研究生的實驗成果、論文內容等稍作修改，署上其女兒的名字發表。「張裕卿教授給他女兒造假的文章，一共7篇，其中一作4篇，三作3篇。他女兒的文章數已經超越了天大化工學院對博士畢業的要求」。

舉報人最後指，「張裕卿給我造成了巨大的傷害，包括肉體和精神上，他幾乎毀了我的一生」，並提出4點要求「開除張裕卿」、「妥善處理張裕卿過去和現在的學生」、「賠償」、「健全教師監管制度」。

天津大學化工學院發佈說明。（網上圖片）

周四（19日），天津大學化工學院在其官網發布情況說明稱，收到有關張裕卿教授的實名舉報後，學院成立專門調查組，依規開展調查。經初步查證，認定張裕卿教授學術不端行為屬實。張裕卿教授承認其本人有學術不端行為，並願意承擔全部責任。目前，天津大學已解除與張裕卿的聘用合同。其他相關問題正在進一步調查。

（綜合報道）