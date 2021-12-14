內地首現Omicron染疫　專家稱不意外：即使本地傳播也可盡快撲滅

新冠病毒Omicron變異株來勢洶洶，內地出現首宗境外輸入無症狀感染者，引發廣泛關注。有內地專家表示，對此並不感到意外，即使Omicron變異株在內地出現本地傳播，按照目前的防疫政策，也可以盡快撲滅它。



吳浩表示，對於內地出現首宗Omicron感染者，並不感到意外。（網上圖片）

據《北京日報》報道，天津市疫情防控指揮部周一（13日）指，市疾控中心對12月9日該市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾控中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。該感染者為入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。

對此，國務院聯防聯控機制防控專家吳浩表示，並不感到意外。因為，內地本土非常安全，武漢發生疫情後的聚集性疫情幾乎都由境外輸入引起。他指，Delta變異株今年5月在廣州突破防線，傳入內地時亦引發恐慌，但不同的是，今次Omicron變異株是在入境隔離點被發現，「說明目前的疫情管控監測網絡是非常靈敏的。」

吳浩認為，即使Omicron變異株在內地本地傳播，也可以做到盡快地撲滅它。（新華社）

至於Omicron未來是否亦會突破防線，在內地產生本土傳播？吳浩認為，新冠病毒變異是一種常態，內地採取「動態清零」策略，就是要做好和新冠病毒進行長期作戰的準備，按目前的疫情防控政策，即使Omicron變異株在本地傳播，也可以做到盡快地撲滅它，減少疫情對生產生活的影響。

那麼，內地首現Omicron變異株，民眾是否需要調整現有防護舉措？吳浩指，Omicron變異株從本質上說還是一種新冠病毒，與以往的新冠病毒傳播規律相似，因此常規的防護方法依然有效。他呼籲，戴口罩、勤洗手、多通風等幾項簡單的防護措施就可以極大減少感染風險，關鍵在於落實到位。