Omicron｜指中國有應對技術　張文宏：惟失早期完全清除病毒機會

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶。

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，今日（12日）透過視像形式出席大灣區科學論壇時稱，中國具備足夠的技術力量來應對變種病毒，但自然界中有很多動物已開始攜帶新冠病毒，「我們已經失去了早期完全清除病毒的機會」。



張文宏研判Omicron未來傳播的3個場景，最好的狀況是它的毒力弱，只在南非傳播；尚可接受的情況是它的傳播強、毒力強，但疫苗加強針對它有效；最嚴峻的情況則是它的傳播強，毒力較強，且疫苗加強針對它無效，「那麼我們就需要對疫苗策略進行重新的研討，同時要收緊防控」。

張文宏以視像形式出席大灣區科學論壇。（微博＠南方日報）

他舉例，2003年的SARS沒有如此多的無症狀感染者，也沒有使用疫苗就控制住疫情；2009年流行的H7N9禽流感病毒則是通過物種的跳躍讓人受到感染，最終通過對禽類注射疫苗才得以防控。然而，新冠疫情將人類帶入與病毒博弈的新階段，「這場戰疫不能用2003的SARS以及H7N9的經驗來應付，目前全球疫情還存在非常大的不確定性」。

他認為，在人類所經歷的各種流行病中，天花疫苗是人類巨大的成功，也讓人類徹底消滅天花，但其他的流行病其實一直存在，「這是因為自然界並沒有天花病毒的儲存庫。但是研究已經指出，自然界很多動物已經開始攜帶新冠病毒，這意味着戰疫開始向縱深方向發展，我們已經失去了早期完全清除病毒的機會」。

張文宏又對比英國、新加坡和以色列的應對疫情模式。其中，新加坡採取「疫苗全程接種+動態開放」，該國在9月完全開放後病例數大幅增加，便立即實施限制，「這種模式與中國的動態清零模式形成很好呼應，不走極端路線，是符合各自國家實際情況的近階段應對策略」。以色列模式則是在完成兩針全程接種後實施開放政策，同時又迅速推動加強針的接種，此做法在控制病死率和發病率方面表現很好，「因此，加強針的接種會給我們帶來新的希望」。