涉大規模砍樹風波　廣州10官員遭問責5人被免職

廣東廣州市委書記和市長，早前罕見同日遭更換，據報事件與市內大批老榕樹被砍伐遷移有關。中紀委國家監委網站周日（12日）通報，就砍樹事件對10名領導幹部嚴肅問責，前副市長林道平等5人被免職。



通報稱，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，是典型的「破壞性建設」行為，造成重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻；廣東省各級黨組織和廣大黨員幹部要深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平關於城市工作的重要論述精神，堅決防止城市更新中造成「破壞性建設」問題；堅持用科學態度、先進理念、專業知識規劃建設管理城市，尊重城市發展規律，尊重自然生態環境，尊重歷史文化等，不斷提高城市治理體系和治理能力現代化水準。

通報又提到就事件對10名領導幹部嚴肅問責，當中對廣州副書記羅冀京給予黨內警告處分；廣州副市長林道平給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理；廣州市人大常委會教科文衛工委主任（廣州市林業和園林局原黨組書記、局長）楊國權給予黨內嚴重警告、政務降級處分，免職處理；廣州市林業和園林局黨組書記、局長劉先榮給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

另外，市住房和城鄉建設局副局長黃成軍、市交通運輸局副局長周鶴龍、市林業和園林局總工程師粟娟、越秀區副區長江桂洪、越秀區建設和水務局局長高耿恩，以及越秀區文化廣電旅游體育局局長楊衛國等人，給予黨內警告、政務記過及免職等處分。

去年11月，廣州市住房和城鄉建設局印發《市管重要道路及周邊區域更新改造提升工作實施方案》。據招標文件圖紙粗略統計，全市7條主要道路計劃移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株。至今年5月，砍樹行動延伸到作為觀賞珠江夜景的著名景點海珠區濱江西路附近。

消息指，砍樹事件被舉報到中央。日前，經中共中央批准，已免去張碩輔的廣州市委書記職務，另有任用。同日廣州市第十五屆人大常委會舉行第六十次會議，決定接受溫國輝辭去廣州市長職務。