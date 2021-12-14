內地首宗Omicron感染者歐洲入境天津　同航班乘客尚未發現陽性

新冠病毒Omicron變異株波及全球多國，內地亦錄得首宗感染者。有專家透露指，該感染者為歐洲入境人員，入境天津時體溫正常，申報無異常，後被列為無症狀感染者，及至目前無咳嗽、發燒等症狀，正於天津新冠肺炎定點收治醫院進行隔離治療。



截至12月13日，天津市共接種新冠疫苗2839.8萬劑次。（新華社）

周一（13日），天津市疫情防控指揮部指，市疾控中心對12月9日天津境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾控中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。

天津市衛健委主任顧清表示，該感染者作為境外入境人員，其乘坐的航班上有可能存在陽性感染者，因此當局對涉疫航班給予高度關注。工作人員將在乘客定點隔離14日的過程中，嚴格關注每一位乘客的健康狀況，對隔離點加強監控監管以及消殺。目前為止，該航班入境人員的核酸檢測中，尚未發現存在其他的感染者。

顧清又指，上述感染者12月9日核酸檢測呈陽性後，即轉送至海河醫院就診，目前正在定點收治醫院進行隔離治療。而為防範Omicron變異株在院內傳播，天津還專門劃定了專用病區，同時由專門一支醫療隊伍進行治療。

另外，顧清說，天津作為內地重要的口岸城市之一，主要針對4個重點關口加強監管，包括空港和海港、隔離點、醫院內防範院感、排查。他還指，通過接種新冠疫苗形成群防群控亦是主要的措施。截至12月13日，天津市共接種新冠疫苗2839.8萬劑次，12歲以上人群首針接種率達94.9%，全程接種率達93.9%。