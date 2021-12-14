布林肯稱嚴防亞洲爆衝突　中方：鼓吹威脅論　不符習拜會精神

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問亞洲國家期間批評中國在亞洲採取強硬行為，也表示美國政府不希望亞洲會爆發任何衝突，美國將確保美中競爭不會滑向災難性衝突。

對此，中國外交部發言人汪文斌在周二（14日）表示，「美方一方面渲染鼓吹所謂的『中國威脅』，一方面又表示無意同中國衝突，這種自相矛盾的做法同中美元首會晤的精神不符，也難以得到地區國家的認同。」



汪文斌說，「如果美方真像其聲稱的那樣，要為亞太地區和平發展發揮建設性作用的話，就應當切實尊重以東盟為中心的區域合作架構，而不是以意識形態劃線，拼湊小圈子，調動集團對抗；就應當尊重中國和東盟國家共同維護南海和平穩定的努力，而不是頻繁派艦機到南海炫耀武力，挑釁滋事；就應當做地區對話與合作的促進者，而不是挑撥地區國家關係、破壞地區團結合作的攪局者。」

他並表示，美方挑動分裂隔閡，煽動對立對抗的做法，在世界上不受歡迎，在亞太地區更加行不通。

稍早前的11月16日，美國總統拜登（Joe Biden）和習近平舉行了視像會晤，是拜登就任後首次。新華社在會後的通稿中稱，習近平在會晤中強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

白宮則在16日發布的會晤通稿中稱，拜登在會晤中強調了管理戰略風險的重要性，並稱兩國需要設置「護欄」，以確保競爭不會演變成衝突，並應保持溝通渠道順暢。此外，白宮通稿還提及美國對新疆、香港等問題「表示關切」，並稱將和盟友一道保證「二十一世紀的規則」和一個「自由、開放、公正的國際體系」。