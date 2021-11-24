拜登舉行民主峰會台灣獲邀參加　台外交部：唐鳳與蕭美琴代表出席

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月9日到10日主持民主峰會。

11月23日，美國國務院公布獲邀參加民主峰會的國家或地區名單，當中包括台灣。

台灣外交部今（24日）公布，將由行政院政務委員唐鳳與台灣駐美國代表蕭美琴大使與會。



台外交部稱，台灣獲邀出席峰會，將由唐鳳與蕭美琴代表台灣政府與會，共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題，各國將提出承諾且共同推動各項倡議。

外交部強調，受邀參加「民主峰會」是對台灣多年來推動民主及人權價值的肯定，政府為呼應美方對本屆峰會的倡議，已提出多項具體承諾項目，包括完成台灣首個「國家人權行動計畫」，持續在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下在印太地區推動民主及人權等議題，台美雙方更已於11月15日舉辦第三屆「印太民主治理諮商」會議。

外交部稱，對於本次峰會的具體議程安排，美方正在規劃中，並與台灣政府密切溝通，期待讓台灣的民主成果獲得應有的彰顯；外交部將持續與美方協調，適時對外說明成果。

外交部指出，如今全球民主面臨威權主義等多重挑戰，台灣站在維護自由民主秩序及對抗威權的最前線，會持續提升國內人權與民主治理，並繼續與國內外公民社會團體，以及理念相近國家共同努力，守護區域與全球的民主與人權，發揮全球良善力量的應有角色。