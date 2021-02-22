內地疫情下「就地過年」如何催生8千億元消費？

撰文： 柳書曼 最後更新日期： 2021-02-22 15:06

對於不少內地人來說，剛剛過去的2021年春節體驗尤為不同，在度過了居家時間最長的2020年春節後，這一年的春節假期因為官方提倡「就地過年」，以及各種隱形的限制與調控手法，數億跨省流動人口選擇了「過年不回家」。這一打破中國人春節傳統習俗的舉動似乎沒有想像中那般冷清，反而借助中國新業態的發展，更清晰地展現了生活質量得到改善的內地人的新風俗。

一億人選擇原地過年

以往最為熱鬧的春運，在今個春節期間變化最為明顯。根據國務院春運工作專班提供的數據，至上周四（2月18日），全國鐵路、公路、水路、民航在七天春節假期（除夕至初六）共發送旅客9,841.6萬人次，與2019年同期相比下降了76.8%，甚至比疫情形勢危急、當時舉國封城的2020年同期下降了34.8%。阿里巴巴發布的報告顯示，今年春節有一億人「原地過年」。

內地多達1億人選擇「就地過年」 本地遊受益預訂量同比增長660%

國家衞生和計劃生育委員會（現名國家衞生健康委員會）在2016年發布的一份流動人口調查報告顯示，2015年，中國流動人口規模達2.47億，佔總人數18%，相當於每六個人中有一個是流動人口。這也造就了網絡中所謂的「北漂」、「廣漂」等群體。而在這數億規模的流動人口中，新生代佔比過半，且超過七成流動人口集中在中國東部。

回鄉聚會化作電影票

可以說，當下的內地正處於這樣一個發展階段。2021年的「就地過年」沒有令節日氛圍消沉，尤其是在一二線城市，反而展現了異常的火熱。

院線在春節期間也傳來了捷報，截至上周四零時，春節檔（除夕至初六）電影實時總票房已突破80億元（人民幣，下同），成為史上最強春節檔。在農曆正月初一（2月12日），全國有逾3,400萬觀眾走進戲院，全天票房逾17億元，刷新中國影史的單日總人次和單日票房紀錄。戲院的火爆使得部份城市的電影票價飆漲一倍，即使一張逾百元，仍一票難求。

《唐人街探案3》爆紅 創中國影史最快破40億票房紀錄

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網上興起晒「遠程投餵」

來自美團外賣平台的數據顯示，春節期間，僅僅是除夕到初二的三天內，全國外賣訂單量同比增長81%，該平台介紹稱，截至年初四（2月15日），共售出了2.6萬對春聯、4萬多個福字，還有2萬多套麻雀牌。而春節期間適逢西方情人節，禮品鮮花、混搭水果禮盒、朱古力等訂單大增；內地旅遊出行平台「飛豬」的數據顯示，牛年春節期間，「本地遊」預訂量同比漲逾660%，在此期間，溫泉酒店和休閒度假型酒店成為人們的首選。

據商務部監測，除夕至正月初六（2月11至17日），全國重點零售和餐飲企業實現銷售額約8,210億元，比去年春節黃金周增長28.7%，比2019年春節黃金周增長4.9%。

除了消費，「就地過年」又如何有利生產端呢？未來會否成為新風尚呢？

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《疫情下的特殊春節 內地民眾「就地過年」圖景》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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