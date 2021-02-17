內地多達1億人選擇「就地過年」　本地遊受益預訂量同比增長660%

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 18:35

內地為期7天的農曆新年假期已接近尾聲，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾都未能到國外旅遊。 據阿里巴巴發布的報告顯示，2021年農曆新年有1億人「就地過年」。 內地多個在線旅遊平台數據更顯示，本地遊預訂量同比漲超660%，假期前6天周邊遊整體環比漲幅達289%，部分城市周邊遊同比增長300%以上。

在「就地過年」的倡議下，本地遊和周邊遊成為今年新春假期的主流，其中本地遊預訂量同比漲超660%。（新華社）

數據顯示，由於出行半徑縮小，今年新春假期最熱門的旅遊城市由以往的昆明、麗江、桂林、西雙版納等，變成杭州、上海、深圳等一線和新一線城市。全國旅遊熱度最高的十大城市，依次為廣州、北京、三亞、上海、深圳、成都、南京、杭州、重慶和蘇州。因上述城市人口規模大，大多年輕人都選擇留在工作的城市過年，帶動當地旅遊業。

由住宿及酒店價格而言，在農歷新年前一周，北京密雲、古北水鎮以及上海崇明島、迪士尼附近的酒店除夕夜已經無房。電競酒店、寵物民宿、包幢開派對別墅客單價分別有30%至100%的漲幅。新春假期間，三亞高星酒店預訂量全國最高，每晚均價1501元（人民幣，下周）；北上廣深的高星酒店預訂量也位列前十，其中北京高星酒店每晚均價1089元。

廣州長隆旅遊度假區成為最受歡迎的景區之一：

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「就地過年」亦帶動景區熱度。在線旅遊平台數據顯示，截至今日（2月17日），新春假期國內景區門票預訂量較春節前一周增長168%，大部分景區實行「無預約、不出遊」措施，其中廣東景區預約人次達全國第一。截至周一（2月15日），廣東省景區總預約人次為31.4萬，最受歡迎的景區前3名分別是廣州長隆旅遊度假區、惠州西湖風景名勝區和廣州白雲山風景區。

北京的自然風光和運動健身類景區同樣受遊客歡迎，故宮、八達嶺長城、南山滑雪場、古北水鎮和頤和園為熱度最高的5個景區，北京故宮更加一票難求。另外，北京城區的南鑼鼓巷、鼓樓等景區和京郊的龍慶峽、慕田峪長城也十分受歡迎。

受新冠肺炎疫情影響，「雲旅遊」也備受市民喜愛。數據顯示，平台每場直播的平均熱度均超過10萬，關於寫春聯、非遺剪紙「百牛」賞等直播的熱度超過40萬。此外，土耳其、芬蘭、盧森堡、瑞士滑雪等海外直播受年輕遊客歡迎。

受「就地過年」和「非必要不聚集」雙重倡導下，「線上年夜飯」成為大眾的首選。以上海為例，美團外賣的數據顯示，2月11日至13日（除夕夜至大年初二），上海外賣年夜飯訂單比去年增長118%；新春假期外賣品類數量有近12萬種，比去年多77%。

值得一提的是，今年新春期間單人餐訂單量同比增長68%，消費人群也呈現出年輕化趨勢，當中25歲以下用戶佔比達26%。

2月17日是內地農曆新年假期的最後一天，大多人都選擇在前一日（2月16日）回程。數據顯示，新春期間機票平均票價僅550元，較2019年同期低286元，但2月16日起票價有明顯上漲，漲幅約15%，料返程客流將持續至2月20日。

（澎湃新聞）