上海文峰總裁稱「彩虹屁」非他授意　對寫手稱「你要把我害死了」

上海文峰美髮美容有限公司（下稱上海文峰）總裁陳浩早前被員工在文章中極盡吹捧，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等，引起熱議，網民更將事件稱之為「職場馬屁的範本」、「頂級職場彩虹屁」等。事隔多日，陳浩本人終在近日親自回應事件，稱上述「彩虹屁」文章非他授意，更當着媒體的面指向發布者稱「你要把我害死了」。



據早前報道，上海文峰集團內部員工的微信公眾號「今日文峰」刊登《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》一文，稱陳浩「掌握萬物之規律，凡是經過其大腦和眼睛，一切都變得通透」、「是首屈一指的360行狀元大滿貫」、「浩哥的思想是幫助我們成功的唯一方向」等，還稱讚他「有天眼、是神人」，引發網民熱議。據了解，陳浩喜歡搞個人崇拜，公司及門店都放滿他的相片，公司更有《十頌浩哥》的企業歌曲，企業員工要學習「浩哥思想」等。

周一（13日）晚上，「看看新聞Knews」對陳浩進行了獨家專訪，並找到了寫作發佈網傳文章的27歲女員工小白，不過她不是陳浩的秘書，而是公司另外一位領導的秘書。而當陳浩看到該女員工時，表現有點生氣，更當場批評了她，「你啊你啊，把我害死了你」。

陳浩當場批評了發文者。（影片截圖）

陳浩表示，自己從來不審核公眾號，「他們搞的」，但也承認今次事件中，自己肯定是有責任的。他又指，自己心裏是窩囊的，但他並不想處罰或者開除涉事女員工，因在公司內部管理中，他從不過問微信公眾號的寫作內容、以及各種文章的發布，亦從未授意過員工發布任何對其搞個人崇拜的內容，也沒有任何暗示下屬對他搞個人崇拜的要求。他同時強調，以後會加強監管，避免類似情況再次發生。

另一方面，網傳影像顯示公司會議室內會豎紅旗，陳浩甚至在主席台上跳舞。對此陳浩表示，那其實都是公司大樓的內部技術培訓會，主席台上擺放旗幟，是因為下屬員工知道其喜歡紅色，於是自作主張豎的紅色旗幟。至於跳舞的動作，也是希望能搞活大家的氣氛、能讓大家「動起來」。他並否認外界對其「洗頭變洗腦」、造神、對員工進行精神控制等質疑，稱自己根本沒想到什麼控制，「我想都沒想這麼多，就是教技術」。

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此外，上海文峰被揭存在涉廣告宣傳等違法行為，並多次因誘導大額消費且拒不退款、售後服務拖延推諉等原因被投訴。該公司隨後表示，會積極配合相關政府監管部門的調查和整改，虛心接受相關政府監管部門的一切批評與處罰，並堅決整改到位。

對於消費者投訴「洗腦」推銷，陳浩回應指，這種情況還很普遍，「他們認為叫洗腦，我們叫做什麼呢？因為我們做美麗的，我們是傳播美，發現美，推廣美」。不過他也強調，上海文峰一定會加強監管一些門店或加盟店涉嫌過度推銷的情況，以杜絕類似情況再次發生；又指目前全國加盟連鎖門店的經營保持正常，公司資金狀況良好，「文峰一定會堅持下去，一定會做到百年」。