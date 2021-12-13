秘書曾吹捧總裁「有天眼」　上海文峰就虛假宣傳等問題被查道歉

近期，上海文峰美髮美容有限公司（下稱上海文峰）有員工因極盡吹捧公司總裁陳浩的「豐功偉績」，稱他「有天眼」、「掌握萬物之規律」等，被網民稱為是「職場馬屁的範本」、「頂級職場彩虹屁」。

與此同時，上海文峰被揭存在涉廣告宣傳等違法行為，並多次因誘導大額消費且拒不退款、售後服務拖延推諉等原因被投訴。目前，該公司網站被停止運行，微信公眾號亦無法找到。

昨日（12日），上海文峰發布公開聲明，就此前宣傳上出現的諸多問題道歉。



聲明中稱，上海文峰是一家集美髮美容培訓和線下美髮美容連鎖實體門店於一體的綜合服務企業，日常的大量培訓工作均由公司總裁陳浩負責。公司會全面接受網友的批評，馬上啟動建立科學現代的培訓體系，樹立符合社會主義核心價值觀的企業文化，並接受社會大眾和媒體以及相關政府職能部門的監督。

聲明稱，文峰全國加盟連鎖門店均保持正常營業，不會影響顧客的正常消費，且公司資金狀況良好。公司官網和官方微信公眾平台訂閱號等企業官方網站正在整改，並上報相關政府職能部門審核通過後將盡快恢復正常運營。

上海文峰表示，會積極配合相關政府監管部門的調查和整改，虛心接受相關政府監管部門的一切批評與處罰，並堅決整改到位。同時，會積極配合上海市商務委落實關於《上海市單用途預付消費卡管理規定及管理實施辦法》的相關規定，將文峰直營和加盟連鎖門店業務系統與政府協同監管服務平台信息對接，此項工作預計於10個工作日以內陸續完成，力爭在美容美髮行業內起到標杆示範作用。

據《北京青年報》報道，今年6月，上海市消保委就經營過程中存在的誘導大額消費且拒不退款、售後服務拖延推諉、以「加盟店」為由怠於承擔企業責任等問題約談文峰公司。惟此後的5個月，文峰公司的投訴量仍居高不下。11月，上海市消保委點名文峰公司，認為其商業模式或暗藏重大風險。

上海市消保委的數據顯示，截至12月7日，上海市消保委系統今年收到對文峰美髮美容的投訴476宗，同比增長45%。

該公司所在地的上海市普陀區市場監管局表示，今年7月，該局對上海文峰未履行單用途預付消費卡信息對接義務的違法行為，作出頂格5萬元的罰款。11月，上海市消保委發布文峰消費警示後，普陀區市場監管局立即對轄區內文峰公司及門店開展檢查，發現上海文峰存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為，已對此立案調查。