教育雙減｜校外培訓政府限價變「白菜價」　海南最低基準僅得5元

內地全力推行教育「雙減」，其中包括嚴格限制校外培訓，同時要求收費由政府限價。教育部等部委此前聯合發布文件，要求全國各地要在今年年底前，推出義務教育階段學科類校外培訓收費政府指導價管理政策。

內地傳媒報道，陸續有地方推出收費標準，例如浙江金華市及紹興市、海南省、廣西等地多地，正就具體收費標準發布徵求意見稿。不過，雖然政府指導價的用意是遏制「天價」收費，但現時已出現另一個極端的「白菜價」，有地方的每課時人次基準價甚至僅得5元（人民幣．下同）。



據介紹，教育部等部委在9月初公布《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》，要求義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費，均屬於非營利性機構收費，依法實行政府指導價管理，由各地政府制定基準收費標準。

以海南省為例，省發改委、省教育廳印發《關於明確我省部分市縣義務教育階段學科類校外培訓收費標準相關事項的通知（徵求意見稿）》，提出線下學科類培訓機構班型，分為10人以下、10人至35人、35人以上三種類型，基準價分別為每課時人次25元、7元、5元。

報道指出，由於校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日以及寒暑假期組織學科類培訓，只有在學生放學後開展培訓，並且要在晚上8時半之前結束。由此，學科類教師每天只能最多上4個課時。按照5元價格計算，4個課時及40人，總收入僅得800元，扣除運營成本、公司利潤，教育實際可說是少之有少。

然而，在經濟較發達的浙江金華，當地的基準價就截然不同，分別定為每課時人次50元、40元、30元。

升學規劃專家梁挺福受訪時指出，雖說從國家層面上明確規定「依法實行政府指導價管理」，但由於各地經濟發展、教育資源不均衡，以及老百姓家庭收入水平、消費意識、教育重視程度的差異等因素，將直接影響著指導價的制定標準。基於此，各地均需要一個市場落地認可的探索期，否則政府指導價會從一個極端「天價」，走到另一個極端「白菜價」。

梁挺福認為，如果政府指導價偏低或過低，師資質量將難以保障，「水課」增多、「加量不加價」大班制將是常態化模式。梁挺福表示，政府指導價需要控制在一定的合理範圍內，才能讓校外培訓行業有序良性發展。「堵」不是辦法，「疏」才是出路，一味強調壓低價格，正規合法的校外培訓機構，極有可能難以為繼而紛紛倒閉。一部分家長和學生合理的培訓需求難於滿足，只好選擇代價更大、補習更隱蔽的家教、私教。