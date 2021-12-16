傳紫光千億重組遭董事長反對：逾700億國資流失　已向中紀委舉報

內媒《每日經濟新聞》15日（周三）報道，中國最大半導體公司紫光集團的資產重整案確定後，遭紫光集團董事長趙偉國反對。

報道指，北京健坤投資集團有限公司（以下簡稱健坤集團）發布聲明稱，重整方案將直接造成當期734.19億元（人民幣，下同）的國有資產流失，並已向中紀委等多個部門實名舉報。



根據資料，健坤集團對紫光集團持股49%，由趙偉國實際控制，趙偉國同時擔任健坤集團和紫光集團董事長。

健坤集團對紫光集團持股49%，由趙偉國實際控制，趙偉國同時擔任健坤集團和紫光集團董事長。（新浪財經）

12月10日，紫光股份等「紫光系」上市公司披露公告稱，收到紫光集團管理人的告知函，確定北京智路資產管理有限公司和北京建廣資產管理有限公司作為牽頭方組成的聯合體為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者。目前重整計劃草案已提交給北京一中院。

人民日報社旗下的《國際金融報》16日報道指，網絡上流傳的落款蓋有健坤集團公章的部分聲明稱：「2021年7月，在工作組某些人的推動下，紫光集團進入司法重整，尋找引進戰投化解紫光集團的債務危機。紫光集團作為國有控股企業，進入司法重整之後，完全脫離了財政部國資和教育部國資體系的監管，紫光集團國有資產的評估工作，完全成了紫光集團管理人（即原來的現場工作組）中某些人個人意志的結果。健坤集團作為紫光集團的股東，歡迎任何有資金實力的、對中國集成電路產業和雲網產業有信心的、符合中國政府有關規定的戰略投資者入主紫光集團。」

報道指，網絡上流傳的聲明又稱，「智路公司的股東穿透後全部是自然人，自然人李濱是智路公司的大股東，李濱等自然人持有建廣公司49％的股權，即流失的734.19億國有資產，大部分將落入李濱等人的私人腰包，這是典型的侵吞國有資產行為」。

報道稱，該份聲明還表示，健坤集團已經於12月15日通過郵局向中紀委、國務院辦公廳紀檢組、財政部紀檢組、教育部紀檢組就上述國有資產流失問題，對紫光集團管理人（即原來的現場工作組）進行了實名舉報，「健坤集團要求由財政部的專業國資機構對紫光集團的資產進行評估」。

公開資料顯示，紫光集團起始於1988年，前身為清華大學科技開發總公司，後該公司改組成立清華紫光集團總公司，並於2005年完成改制正式更名紫光集團，現由清華控股持有51%的股權，董事長趙偉國個人控制的健坤集團持有紫光集團49%股份，負責公司實際運營。