江蘇「知名書法家」鄭必厚被查　作品曾在《人民的名義》中出現

中國書畫界又有「名人」落馬。據江蘇省紀委監委周三（8日）消息，江蘇省書畫院副院長鄭必厚涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。



資料顯示，鄭必厚，漢族，1962年11月生，江蘇南京人，大學學歷，1980年11月參加工作，1985年8月加入中國共產黨。

鄭必厚歷任江蘇省文聯創作研究部正科級幹部、書畫研究中心主任、文藝家企業家聯誼會秘書長（2010年5月明確副處級），2014年4月任江蘇省藝術人才培訓中心副主任（主持工作）兼江蘇省青少年書畫協會法定代表人，2017年7月任江蘇省藝術人才培訓中心主任（正處級）。2020年3月，鄭必厚出任江蘇省書畫院副院長，但在兩個月之後就被停職。

值得注意的是，與此前一些附庸風雅的落馬官員不同，鄭必厚長期浸潤書畫界，其出席活動時常常伴隨着一長串的頭銜：「國家一級美術師、中國書法家協會會員、江蘇省書法家協會理事、江蘇省青年書法家協會顧問、江蘇省青少年書畫協會理事長、江蘇省文聯書畫研究中心主任、江蘇省公務員書法協會副主席、江蘇省藝術人才培訓中心主任、江蘇省文聯書畫考級委員會主任、江蘇省現代書法研究院執行院長、江蘇省文藝家企業家聯誼會秘書長。」

電視劇《人民的名義》中出現鄭必厚書法。（微信@江蘇省現代書法研究院）

另外，根據部分書畫行業媒體介紹，在此前熱播的反腐電視劇《人民的名義》中，鄭必厚的書法作品「事緩則圓」等多次出現在電視劇場景。在不少公開活動場合，鄭必厚也通過播放電視劇相關片段自抬身價。

電視劇《人民的名義》於2017年3月28日首播，該劇以一名檢察官的調查行動為敍事主線，講述了當代檢察官維護公平正義和法制統一、查辦貪腐案件的故事。今年9月24日凌晨，該劇總監製、總髮行人李學政曾在在網絡社交平台發文，透露了已落馬的江蘇省委原常委、政法委原書記王立科等人曾利用輿論包括私下造謠，給《人民的名義》有關方面施壓。