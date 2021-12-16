國務院：調整醫療產品暫定稅率　最不發達國家98%稅目產品零關稅

12月15日，國務院關稅稅則委員會公布2022年關稅調整方案，包括對原產於最不發達國家98%的稅目產品實施「零關稅」待遇，並於明年1月1日起對954項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。



按照國內給予最不發達國家部分產品零關稅待遇的有關承諾，根據換文進展，已給予安哥拉共和國等42國97%稅目產品零關稅待遇，給予東帝汶民主共和國、緬甸聯邦共和國95%稅目產品零關稅待遇。中國將與相關國家履行換文手續，98%稅目產品零關稅的適用國家和實施時間將根據換文進展另行公佈。

在醫療方面，為減輕患者經濟負擔，對新型抗癌藥氯化鐳注射液實施零關稅，降低顱內取栓支架、人造關節等部分醫療產品的進口關稅。在生活、藝術方面，將降低部分消費品的進口關稅，包括鮭魚、鱈魚等優質水產品，嬰兒服裝，洗碗機，滑雪用具等，並對超過100年的油畫等藝術品實施零關稅。

明年起，國內對新型抗癌藥氯化鐳注射液實施零關稅。（微博＠韋博精準醫療）

除此之外，將對可提高車輛燃油效率、減少尾氣排放的汽油機顆粒捕集器、汽車用電子節氣門，以及可用於土壤修復的泥煤，降低進口關稅；降低高純石墨配件、高速動車使用的高壓電纜、燃料電池用膜電極組件和雙極板等關鍵零部件的進口關稅，降低可可豆、植物精油、動物毛皮等食品加工、日化、皮革製造行業所需原材料的進口關稅；降低國內短缺的黃鐵礦、純氯化鉀等資源產品的進口關稅。

明年1月1日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高部分商品進出口關稅。其中，對部分氨基酸、鉛酸蓄電池零件、明膠、豬肉、間甲酚等取消進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高磷、粗銅的出口關稅。同時，明年7月1日起，中國將對62項信息技術產品的最惠國稅率實施第七步降稅，調整後關稅總水平繼續維持7.4%。

超過100年的油畫等藝術品亦可零關稅。（視覺中國）

根據中國與有關國家或地區簽署的自貿協定和優惠貿易安排，明年將對原產於29個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、韓國、澳洲、巴基斯坦、格魯吉亞、毛里求斯等雙邊自貿協定以及亞太貿易協定將進一步降稅；《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中國—柬埔寨自貿協定自明年1月1日起生效並實施降稅。

據世界海關組織修訂的《商品名稱及編碼協調製度》內容及世界貿易組織有關規則，明年年將對稅則稅目稅率進行技術性轉換。同時，為適應產業發展及便利貿易監管需要，還將調整部分稅則稅目。調整後，稅則稅目總數為8930個。