直-20訓練畫面竟出現全打格神秘機型　高級別保密惹軍迷猜測

中國軍方「20」系列戰機是本世紀研發的幾型先進的軍事裝備，一直廣受外界關注。軍方近日釋出直-20夜間訓練畫面，旁邊出現被打上馬賽克的神秘機型，引發關注。



12月10日，中國「航空工業哈飛」官方微信號發布直-20夜間試飛影片，以及大量直-20近距離細節高清大圖。

在影片中，一架直-20結束飛行任務正被飛機拖車拖運至機庫，而在停機坪的旁邊位置上，停着一架被全部打上馬賽克的飛機。

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耐人尋味的是，除了這架飛機被全部打上馬賽克，其他飛機的圖片、影片畫面都是全程無遮擋，並且相當清楚。

有軍迷分析，從這種高級別的保密措施來看，這架飛機肯定不是試飛同款的直升機，而是還沒有正式公開的機型。而從外形輪廓來看，應該是直-20的某款改進型或者改裝型機型。

直-20作為中國自主研發的新一代10噸級通用運輸直升機，自從2019年在閲兵式上首次公開亮相後，一直備受外界的高度關注。

直-20的後續改進型號也廣受期待。據中國軍方報道，截至目前，直-20已陸續列裝陸軍第83集團軍、第75集團軍、第76集團軍，以及新疆軍區和西藏軍區等多支空中突擊部隊。在今年1月，一張加裝短翼並且掛載空地導彈的直-20圖片出現在網絡上，再次引起外界的熱議。從圖片上看，這架改裝的直-20機身兩側短翼被塗成了淺灰色，兩側各掛載了1具四聯裝空地導彈發射架，搭載8枚AKD-10空地導彈。這是武裝型直-20首次曝光。