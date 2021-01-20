方方接受BBC採訪　稱遭死亡威脅但不後悔

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-20 10:03

因在武漢封城期間寫下《武漢日記》（又稱《方方日記》）而備受輿論關注的湖北作家方方，近日接受了英國廣播公司（BBC）採訪。 她在採訪中表示，自己因為發表日記而被當局視為敵人。她說，自己收到大量辱罵甚至死亡威脅。她表示，自己仍在寫書，希望自己的作品能再次在國內出版，而對於此前出版日記並不後悔。

方方說，她寫日記是「幫助她引導自己的思想並反思武漢封城期間發生的事情」的一部分。不過，此後方方的日記引起了大量批評。方方說，自己因在疫情期間寫了60篇日記而被中國當局視為敵人。

她說，媒體已被命令不得發表她的任何文章。她的書，包括新作品和再版，已被出版商所避開。對於作家來說，這是非常非常殘酷的事情。「也許是因為我對普通民眾表達的同情多於對政府的稱讚。我沒有讚美政府，所以我有罪。」

方方稱，自己收到了成千上萬的侮辱性信息，包括死亡威脅。她在社交媒體上被貼上「叛徒」的標籤，被指控與西方密謀陰謀攻擊國家，甚至有人暗示她被美國情報機構中央情報局（CIA）付錢寫日記。

對於外界有關《方方日記》的爭議，她說「我的記錄是客觀而温和的。」她仍在寫書，希望自己的作品能在中國境內出版，並表示不後悔。「我絕對不會妥協，也不必保持沉默」。

對於新冠肺炎疫情，方方認為，其他國家可以借鑑中國的做法。在疫情期間，所有聚會都被禁止，每個人都必須戴口罩。這些措施有助於控制病毒。

不過，她表示，中國境內遏制新冠病毒的最終成功，並沒有否定需要調查當局對疫情的初步處理的必要性。她質疑為什麼起初政府說這種病毒是「可預防的和可控制的」。

此前，方方於2020年11月26日接受BBC採訪時也曾表示，別的國家對疫情處理得不好，並不意味着她批評中國早期的混亂局面就是錯的，她認為中國早期確實對疫情「漠視、延誤和隱瞞」。