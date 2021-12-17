新冠肺炎｜內地增56宗本土個案　東莞患者均染Delta與外省關聯

內地的新冠肺炎疫情持續。據國家衛健委通報，周四（16日）新增76宗確診，其中56宗屬本土個案。值得注意的是，廣東省新增2宗本土個案，多地被調整為中風險地區。



本土個案方面，新增的56宗確診分布於：浙江44宗，其中紹興市40宗、杭州市2宗、寧波市2宗；陜西5宗，其中西安市4宗、延安市1宗；內蒙古4宗，均在呼倫貝爾市；廣東2宗，其中廣州市1宗、東莞市1宗；四川1宗，在成都市。

值得注意的是，廣州新增的1宗本土個案，為早前該市首宗境外輸入確診Omicron患者的同樓鄰居，12月13日被閉環轉運至集中隔離場所進行醫學觀察，其後3次核酸檢測均呈陰性，直至16日凌晨，核酸初篩陽性，後被診斷為新冠肺炎確診（輕型）。

另外，12月13日至12月16日24時，東莞累計報告新冠肺炎確診個案9宗，均在大朗鎮。截至17日9時，累計排查出密切接觸者2086人。當局表示，根據流行病學調查及病毒基因測序結果綜合分析，大朗鎮本次疫情與外省疫情相關聯 ，病毒均屬Delta變異株。而續發個案均在密閉空間傳播感染，屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。鑑於疫情，大朗鎮有8地被調整為中風險地區。

至於無症狀感染者方面，當日報告新增23宗無症狀感染者，其中2宗為本土感染，均在陝西西安市。目前，尚有471宗無症狀感染者正接受醫學觀察，其中426宗為境外輸入。