新冠肺炎｜據報首款國產特效藥定價8千元　料政府介入後降幅達7成

首個國產新冠特效藥，近日獲國家藥監局應急批准使用，惟其定價仍未公布，成為備受人們關心的問題。有內地媒體報道指，該特效藥定價為每人8000元（人民幣，下同），但有業內人士推測指，政府介入後定價降幅或達7成。



該特效藥由2款藥物組成，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）。（資料圖片）

該款特效藥採用新冠病毒中和抗體聯合療法，共由2款藥物組成，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198），臨床數據顯示其可降低80%的住院和死亡率。騰盛博藥作為研發方之一，日前發布公告指，體外試驗中和數據表明，該新冠中和抗體聯合療法保持對Omicron的中和活性。

在獲批緊急使用後，特效藥的定價亦備受關注。據了解，同類型藥物在美國政府的採購價格為2100美元（約合1.6萬港元）。而此前有內地媒體報道指，該特效藥定價為每人8000元，不過，騰盛博藥並未承認該定價，並指「針對政府戰略儲備和采購進行了討論，目前尚在推進中。」、「不便宜的價格並不出人意料。」

亦有業內人士表示，該特效藥被國家採購的可能性較大，但究竟如何採購購，或進入醫保目錄後自費比例等如何，仍需等待政府測算結果。但該業內人士認為，政府介入後，8000元的價格可能降幅達到70%，「甚至可能還不止」。

騰盛博藥、清華大學、深圳市第三人民醫院成立合資公司騰盛華創，共同開發新冠特效藥。圖為清華大學張林琦研發團隊。（清華大學）

而導致該特效藥定價不會便宜的因素亦有多個。首先是早期研發的投入，據了解，臨床III期試驗的成本就可能高達幾億元，今年9月，騰盛博藥還曾宣布追加1億美元（約合7.8億港元）用於推進該聯合療法在全球注冊申請和商業化進程。其次，抗體藥從細胞培養、純化到制劑的工藝都比較複雜，生產成本亦十分高昂。

有相關人士介紹，為騰盛博藥生產藥物的藥明生物，在12000升規模下，每克抗體藥的生產成本在每克80美元（約合624港元）以內，且「生產規模越大價格越低」。騰盛博藥的聯合療法為每人注射一針1g安巴韋單抗+1g羅米司韋單抗，理想情況下生產成本也要超過1000元。