內地70市樓價漲幅持續回落　國家統計局：下階段有望保持平穩發展

內地近來強調「房住不炒」，大舉調控樓市。與香港一海之隔的深圳，也頻頻出台房市「加辣」措施。

國務院新聞辦周一（16日）就今年7月國民經濟運行情況舉行發布會，被問及內地樓市是否已「降溫」，國家統計局新聞發言人付凌暉在會上表示，今年7月，70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅延續回落態勢；下階段，房地產市場有望保持平穩發展。



據官方中新社報道，有記者在會上提問，最新公布的固定資產投資數據中，房地產開發投資按年增長12.7%，兩年平均增長8%，比前6個月回落0.2個百分點。今天公布的7月份70個大中城市房價數據也顯示，各線城市，不管是新房還是二手房，環比漲幅都是回落或者轉降，同比漲幅回落或與上年相同。怎麼看待這種變化？樓市是否已經降溫？

內地上月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年升4.6%。（新華社）

對此，付凌暉說，今年以來，隨著經濟恢復特別是融資條件的改善，部分地區的房價上漲比較明顯。對此，相關部門加強了市場調節，落實城市的主體責任，抑制不合理需求，促進房地產市場總體趨穩。7月份，70個大中城市商品住宅銷售價格漲幅延續回落態勢。

他說，從房地產銷售和投資來看，房地產市場總體保持穩定。1至7月份，商品房銷售面積兩年平均增長7%，比上半年回落1.1個百分點；房地產開發投資兩年平均增長8%，回落0.2個百分點；下階段，各地區各部門堅持房住不炒，持續穩地價、穩房價、穩預期，繼續完善「多主體供應、多渠道保障、租購並舉」的住房制度，房地產市場有望保持平穩發展。

70個大中城市是從2011年1月份起，國家統計局開始實施《住宅銷售價格統計調查方案》中涵蓋的城市。調查城市包括直轄市、省會城市、自治區首府城市和計劃單列市等。

深圳市持續調控樓價。（視覺中國）

上月新建住宅樓價按年升4.6%

國家統計局公布的數據還包括，上月一線城市新建商品住宅售價按年升6%，升幅較前月回落0.1個百分點。二手住宅售價按年升10%，較前月回落0.5個百分點。路透社依據國家統計局公布的數據測算，內地上月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年升4.6%，增幅較6月低0.1個百分點，按月升幅為0.3%，低於6月上升0.5%，並創半年新低。

北上廣深中，以廣州樓價升幅最大，按年升10.9%。深圳、上海及北京升幅介乎3.3%至5.4%。按月比較升幅介乎0.2%至0.8%。