Omicron｜中疾控披露全國首宗病例細節　來自波蘭同航班共2人染疫

天津市早前發現全國首宗感染新冠變種病毒Omicron（奧密克戎）病例，患者為歐洲入境人員，被列為無症狀感染者。

中國疾控中心在最新一期周報中披露該宗病例的細節，事實上在該航班上共有2名患者感染Omicron，不過另外一人已於抵達後翌日離開中國。



據周報指，在12月9日，有2名國際旅客從波蘭華沙乘飛機抵達天津濱海國際機場，通過核酸檢測，確定為新冠病毒無症狀感染者。患者A是一名機組人員，35歲，男性，已於12月10日乘坐同一航班返回華沙。患者B是一名17歲的女學生，事後已被轉移到海河醫院隔離。患者A及患者B都是近期居住在華沙的波蘭籍人員。

經調查，2名患者均無疾病症狀及用藥史，並都有接種新冠疫苗。天津市疾控中心於12月10日採集二人的呼吸道樣本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，在12月13日獲得測序結果。根據檢測結果，患者A及患者B體內的新冠病毒，分別為「B.1.1.529.1」、「B.1.1.529」，確認就是繼變種病毒Alpha、Beta、Gamma和Delta後，被世界衛生組織指定為第五個SARS-CoV-2變種（VOC），命名為Omicron。

周報並稱，上述2宗病例發現的新冠病毒，是中國首次發現的輸入型Omicron變異株，對中國新冠肺炎疫情防控構成巨大潛在威脅，其傳播力、致病性和免疫逃逸能力亟待進一步研究。