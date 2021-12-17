新冠肺炎｜福奇：Omicron將成美國主流病毒　籲接種疫苗及加強劑

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長、總統拜登首席醫療顧問所長福奇（Anthony Fauci）發出警告稱，Omicron（奧密克戎）將在幾週內成為在美國流行的主要新冠病毒變種，並敦促人們接種疫苗和加強劑。



福奇說：「這是迄今為止最具傳染性的新冠病毒變種，我們不得不應對。它很快就會在這裏佔主導地位。這是我們知道的一件事。」

福奇還敦促尚未接種新冠疫苗的人以及有資格接種加強針的人接受疫苗接種。他將Omicron變種病毒描述為「目前擺在我們面前的一個威脅。」

「當你看看現在感染的速度，隨着我們進入寒冬，情況會變得更糟。隨着歐密克戎在我們背後『呼吸』，情況可能會變得非常糟糕，尤其是對未接種疫苗的人。」

雖然歐密克戎比以前的變種更具傳染性，但與過去的變種相比，它引起的疾病是輕微還是嚴重，目前醫學界尚未搞清楚。福奇說，那些接種了疫苗並進行了加強劑人「將得到相對較好的保護，至少對嚴重的疾病有抵抗力。」

福奇還表示，美國正在經歷Delta變體的捲土重來。他說，「Delta仍然是一個嚴重的問題，我們的每個數據都在增加，病例在增加，住院和死亡人數也在增加。因此，我們處於一個困難的境地，尤其是那些未接種疫苗的人。他們非常脆弱。」

「我們還在密切關注Omicron，它將很快佔據主導地位，我可以想象在進入1月的幾周內。」他補充說。