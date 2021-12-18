新冠肺炎｜內地昨增89宗本土病例浙江佔77　北京引導市民在京過年

據國家衛健委通報，內地昨日（17日）報告新增125宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例89宗。



89宗本土病例中，包括浙江77宗，其中紹興市69宗、杭州市4宗、寧波市4宗；陝西7宗，均在西安市；廣東2宗，均在東莞市；內蒙古1宗，在呼倫貝爾市；上海1宗，在靜安區；福建1宗，在廈門市。另有36宗境外輸入病例，包括上海12宗，廣西10宗，廣東5宗，天津2宗，湖南2宗，北京1宗，吉林1宗，福建1宗，山東1宗，雲南1宗，含3宗由無症狀感染者轉為確診病例，包括湖南2宗，廣東1宗。昨日無新增死亡病例，新增3宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

目前內地有547宗境外輸入確診病例，包括4宗重症病例，有6宗疑似病例。累計10584宗確診病例，累計10037宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有1648宗確診病例，包括6宗重症病例，累計93917宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告100201宗確診病例，現有6宗疑似病例。累計追蹤到1380114名密切接觸者，尚有48517名密切接觸者在醫學觀察。

浙江積極應對新冠疫情，圖為12月10日，杭州市上城區近江農品匯商戶排隊接受核酸檢測。 （新華社）

此外，各地報告新增19宗無症狀感染者，包括2宗本土（均在陝西西安市），17宗境外輸入；當日3宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日16宗解除醫學觀察，包括15宗境外輸入；尚有471名無症狀感染者在醫學觀察，包括425宗境外輸入。

另一方面，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第一百三十六次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第八十七次會議昨日下午召開，部署元旦、春節期間首都疫情防控工作。會議強調要嚴格落實入境人員、高風險崗位人員防疫措施和閉環管理。嚴格航班「熔斷」機制，加強進口冷鏈食品全流程管理。嚴格執行查驗48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼等進返京政策，嚴格限制14日內有1宗以上本土病例所在縣（市、區、旗）、陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員進返京。統籌做好冬奧疫情防控，嚴格涉奧人員閉環管理，築牢冬奧防疫與城市防疫雙重屏障。

同時，要減少人員流動，最大限度降低聚集性風險。引導市民在京過年，非必要不出京；按照「非必要不舉辦」原則，嚴控大型文藝演出、展銷促銷、體育賽事等聚集性活動，壓減線下活動，倡導線上團拜。公園景區堅持「限量、預約、錯峰」，市場、商超、餐飲機構、賓館酒店和文體場所落實好測溫掃碼、通風消毒、佩戴口罩等常態化防控措施。