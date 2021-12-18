全國殘運亞軍遭前男友捅死案細節曝光　父奪刀救女被割手深至骨頭

全國殘運會亞軍得主李曉曉今年10月31日，在山東濟南老家遭前男友持刀上門捅死，事發時其在場的父母亦同被捅傷。近日，據親友透露，李曉曉遺體仍在殯儀館，還未下葬，其驗屍報告還未出。

而更多案情細節隨後亦曝光，據指事發時，救女心切的李父試圖搶走兇徒手上的刀，為此兩隻手都被割爛，深至骨頭。另外，李曉曉與前男友本打算結婚，遇害前一個月才剛分手。



李曉曉是在7年前不幸遇上車禍，導致頸椎C567截神經完全性損傷高位截癱。今年8月，在省隊教練盛邀下，她開始練打乒乓球，並在10月時前往陝西西安參加第十一屆全國殘運會暨第八屆特殊奧林匹克運動會，並在該月27日獲得了乒乓球TT1女子雙打亞軍。可僅僅4天後，厄運便降臨。

10月31日早上約八九時，李曉曉前男友突然持刀出現在她位於山東濟南的老家，並徑直捅向坐在輪椅上的前女友，並稱「你不跟我，我就殺了你，我得不到的東西，也別想叫別人得到」。女方毫無反抗之力，同場的李母也在阻止拉扯期間被捅傷肝臟。隨後，聞聲趕至的李父試圖搶走對方手上的刀，結果兩隻手奪刀奪得都割爛了，一直割到骨頭。最後，李父逃出家中，趕緊報警，可女兒當日即搶救無效身亡。至於前男友則被警方帶走，目前仍關押在看守所，待警方蒐集好所有證據再移交檢方。

由於擔心輿論過度關注，無法走出陰霾的李母遂一度隱瞞了女兒的死因，直至12月8日才向女兒的好友小麥坦言真相。

據小麥介紹，李曉曉的前男友是江蘇人，二人一年前經抖音認識，不過其前男友沒有穩定工作，一直寄居於李家，且生活費大多由李曉曉承擔。雖然一開始甜蜜無比，可時間長了後，二人總是吵架，前男友甚至經常和李母吵架，令李曉曉無奈。不過儘管如此，李曉曉還是認為只要兩個人感情好，男方對她好，好好照顧她就行了。

隨後，二人還決定結婚。據李母指，她認為女兒前男友家境不太富裕，且總是好吃懶做，後來對方一直說自己會變，女兒才決定和他回山東老家結婚。李父亦認為，既然男方表示會改，他也希望找一個人照顧女兒，便成全了他們。

但李母稱，臨近結婚時，她們都為準備婚禮而奔波，但前男友還是一如既往，整天吹冷氣，不工作，甚至晚上也不給女兒翻身，二人隨後大吵一頓，男方還一走了之。9月中旬，李曉曉認為男方已不願意再照顧自己，便提出取消婚禮。事後李曉曉表示，這是她癱瘓後的第一次戀愛，但她的人生不只是愛情，今後每天她都會努力堅強好好賺錢，再遇到任何人事都會三思而後行。

李母活在女兒遇害的陰霾下。（紅星新聞）

對於女兒遇害，李母感到愧疚心痛，每天晚上皆睡不好覺，「太想我家閨女了」。對於行兇者，她直言「欠債還錢，殺人償命，我現在就是不要賠償也想叫他死」。

她還稱，希望提醒那些高位截癱的孩子找對象的時候要留心，因人心難測。