王力宏離婚｜前妻控私生活不檢後　INFINITI等三企業火速與王割席

45歲台灣歌手王力宏於周三（15日）宣布同太太李靚蕾結束8年婚姻，不過李靚蕾隨後在網上發長文，指控王力宏私生活極不檢點等，旋即成為熱話，並衝擊王力宏在大陸的代言。其中，汽車品牌INFINITI周六（18日）凌晨宣布即日起終止與王力宏的合作關係；隨後「讀書郎」教育科技、周大生珠寶也發表同類聲明。



李靚蕾周五（17日）終於在Instagram（IG）發聲，除了交待與王力宏結婚多年的心路歷程，以及聲稱長期遭到王家人的羞辱和冷暴力等，更爆料指王力宏私生活極不檢點，有召妓習慣之餘，和她拍拖時更有炮友。她指，王力宏某次在上海舉行演唱會，事後相約該名炮友喝酒狂歡一整晚，對方更送上自己的祼照，作為王力宏的生日禮物，且更令意想不到的是，對方竟是一名已有小孩的人妻。

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事實上，INFINITI周四（16日）才正式宣布王力宏為旗下車型QX60的形象代言人，但就在李靚蕾發文後不久，INFINITI中國官方微博上已再沒有王力宏相關的圖文、影片。周六凌晨1時許，INFINITI正式在官方微博發布解約聲明，極速解約也令網民將之調侃為「史上最短代言」。

隨後，集在線教育、科技創新、智能硬件研發為一體的教育科技企業「讀書郎」教育科技也在周六早上於微博發出聲明，指其已終止與王力宏先生的合作關，成第二家和王力宏切割的企業。

同日，周大生珠寶亦在微博聲明，指與王力宏的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。

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