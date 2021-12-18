內地農村學生營養改善計劃成效彰　15歲男生身高十年間增長10厘米

今年是內地推行「農村義務教育學生營養改善計劃」的第十年，該計劃由教育部財務司會同中國發展研究基金會聯合開展。

評估調研報告指出，計劃實施十年來成效顯著，其中欠發達地區農村學生的身高，更已與全國男生標準身高差距大幅縮小，例如15歲男生身高增長達10.3厘米。



報告稱，欠發達地區農村學生體質健康合格率，從2012年的70.3%提高至86.7%，與全國學生體質健康合格率的差距縮小到5個百分點。受益學生的營養不良率、消瘦率分別由2011年的20.3%和11.8%下降至2021年的10.2%和6.3%。

報告更提到，十年間欠發達地區農村學生身高呈現快速增長。71個脫貧縣227萬學生身高監測數據統計結果顯示，2020年欠發達地區農村學生身高普遍有較大增長，如15歲男生身高，由2012年的155.8厘米增長到2020年的166.1厘米，增長10.3厘米。男生身材偏矮的比例從2012年的44.7%下降至16.9%，身材矮小的比例從11.7%降到4.7%。女生也表現出相同的趨勢。

據介紹，截至2020年底，全國已有28個省份1732個縣實施該計劃，覆蓋農村義務教育學校13.16萬所，受益學生達3797.83萬人。