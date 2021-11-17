共同富裕｜全國仍近半億人領取低保　北上廣等多地陸續上調金額

據內地傳媒報道，為持續增進民生福祉，扎實推動共同富裕，更好保障困難群眾基本生活，今年已有10個省區市上調最低生活保障標準，例如廣東、北京、上海等多地。



以廣東省為例，自今年1月1日起，以3.5%的增幅提高四類地區城鄉低保最低標準和補差水平最低標準。廣州、深圳等一類地區城鄉低保最低標準為每人每月1087元（人民幣．下同），珠海、佛山、東莞、中山等二類地區為每人每月967元，惠州、江門（不含台山、開平、恩平市）、肇慶（不含所轄縣）等三類地區為每人每月853元，汕頭、韶關等四類地區城鎮為每人每月800元。

在北京，當地最低生活保障標準，亦由家庭月人均1170元調整為1245元，調整後的最低生活保障標準自今年7月起實施。

至於上海，其在7月1日起上調最低生活保障標準，由每人每月1240元調整為每人每月1330元，月增加90元，增幅7.26%。經調整後，上海仍然是全國城鄉低保標準最高的省區市。

此外，浙江省民政廳等部門更已在7月發文，指要加強低收入對像監測預警和動態管理，合理確定救助標準，並且宣布全省低保標準今年要超過萬元。

值得一提是，據民政部最新統計數據，截至2021年三季度，全國共有城鄉低保對象4242.4萬人。其中，城市最低生活保障人數為753.2萬人，平均標準每人每月706.6元；農村最低生活保障人數為3489.2萬人，平均標準每人每年6298.8元。