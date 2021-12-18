王力宏離婚｜前妻李靚蕾大踢爆　內地網民整理12項罪狀斥「渣王」

歌手王力宏12月15日證實和妻子李靚蕾結束8年婚姻，原本外界仍祝福雙方分開各自安好，不料前妻沉默2天，突在12月17日深夜發表5000字長文，爆出他私下劈腿、召妓，長年男女關係混亂，大陸網友整理12項指控，他也因此被外界狂譙「渣王」。



李靚蕾無先兆地在網上力數王力宏為夫的12項罪狀：（按圖了解）

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王力宏遭週刊爆料離婚，12月15日親自透過社群網站發表聲明，「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」然而外界議論雙方離婚原因，最後稻草是妻子李靚蕾和母親的婆媳關係，女方因強勢作風不受王家人喜愛。

李靚蕾沉默兩日，於12月17日深夜公開5000字長信，控訴王力宏從交往到結婚、離婚這19年來的罪狀，包括婚前劈腿、婚後約砲，以及遭受對方言語羞辱等，重創男方出道以來優質偶像的形象。大陸網友從5000字整理出12項重點，網友怒譙「好髒的男人」。

1.王力宏搭訕、試圖追李靚蕾的時候，女方僅16歲，仍是未成年。



2.王力宏在有女朋友的情況下，半夜2點打電話問李靚蕾要不要去陪他睡。



3.王力宏承認在交往後仍劈腿、召妓，理由是「沒有辦法控制自己」。



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4.承諾李靚蕾不再約砲，但演唱會結束後仍跑去跟砲友狂歡，並拍了貼奶舔唇照。



5.婚後跟已婚有小孩的女生約砲，並一起騙砲友的老公。



6.邀請砲友來家裡開聖誕派對，且因為李靚蕾反對而生氣。甚至違反法規也要去砲友家聚會。



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7.記錄召妓對象的特徵，有些疑似是身邊工作人員。



8.婚後催老婆生小孩，5年生3個，但自己婚內出軌，讓老婆過偽單親生活。



9.逼老婆簽不對等的婚前協議，轉移所有財產，怕女方佔便宜。



10.要跟老婆離婚的理由是「怕遇到喜歡的女生之後，人家會被說是小三、受到委屈」。



11.好幾個月不回家，缺席孩子生日、重要節日，讓小孩哭到心碎。



12.離婚後不願意替老婆澄清謠言，但自己被爆出軌就馬上大動作澄清。



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