山東省爆炭疽疫情　14歲學生死亡　35歲屠夫送院隔離治療

根據《中國疾病預防控制中心周報（英文）》8月27日的報告，截至8月15日，山東省疾控中心報告濱州2宗炭疽確診病例，一宗是一名14歲的學生，另一宗是一名從事屠宰工作的35歲男子。

14歲學生於8月6日死亡，35歲男子則已被轉移至傳染病醫院進行隔離治療。



圖為炭疽菌樣本。（美聯社）

根據現場流行病學調查，7月28日，14歲學生突然出現發燒、乏力、乾嘔、腹瀉、抽搐等症狀。7月31日，該學生在村衛生室輸液時出現突發意識不清、破傷風、頸部強直等症狀，被轉送濱州醫科大學醫院救治。8月6日，該學生自願出院，並在同一天死亡。根據腦脊液，血清抗體以及血培養檢查，專家初步判斷死亡原因是由敗血症引起的腸炭疽或腦膜型炭疽。

在8月8日，從事屠宰工作的35歲男子在流行病學調查中被確定為疑似病例，後經山東省疾控中心確診為皮膚炭疽。35歲男子曾於7月25日在14歲學生的家中屠宰病牛。

山東省疾控中心及相關衛生部門對2宗確診病例的所有密切接觸者實施了12天隔離措施，其中居家隔離24人，集中隔離9人。同時，基層醫療機構對78人進行發燒、腹瀉、嘔吐、皮膚症狀篩查，截至8月24日未發現新增病例。當地對密切接觸者等預防給藥超過4700人。

山西近日疑爆疫情

根據資料，炭疽是由炭疽桿菌所致，是一種人畜共患的急性傳染病。人因接觸病畜及其產品及食用病畜的肉類而發生感染。臨床上主要表現為皮膚壞死、潰瘍、焦痂和周圍組織廣泛水腫及毒血症症狀，皮下及漿膜下結締組織出血性浸潤；血液凝固不良，呈煤焦油樣，偶可引致肺、腸和腦膜的急性感染，並可伴發敗血症。

據早前報道，8月15日山西省衛健委稱，山西省文水縣保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等相似症狀，疑似是皮膚炭疽疫情，目前有9人有上述類似症狀。患者都在保賢村從事與肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作。