國務院發表香港民主白皮書：堅決貫徹落實「愛國者治港」原則

香港立法會選舉投票昨日（19日）完成。國務院新聞辦公室今日（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，表示確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。



白皮書說，近年來，反中亂港勢力以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰「一國兩制」原則底線，衝擊特區憲制秩序，破壞香港法治，進行危害國家安全、損害香港繁榮穩定的各種活動。反中亂港勢力及其背後的外部敵對勢力是阻礙香港民主向前發展的罪魁禍首。

白皮書指，中國共產黨和中央政府審時度勢，作出健全依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則。這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港民主發展重新回到正確軌道。

白皮書指出，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。必須按照「一國兩制」方針和基本法，切合香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，探索具有香港特色的民主發展道路。

白皮書說，中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港際情況的民主建設好、發展好。