雙11帶貨超80億「直播一姐」薇婭逃稅遭重罰 　緊急取消今晚直播

近日，中國浙江省杭州市稅務局稽查局查明，內地有「直播一姐」封號的網絡主播黃薇（網名：薇婭）涉偷逃稅款6.43億元人民幣，遭罰13.41億元，超越雪梨、林珊珊等網絡主播。薇婭原定於今（12月20日）晚間7點的淘寶直播預告也消失。

據中新網報道，淘寶App現已找不到薇婭直播間。對此，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結，但店舖沒有被封。與薇婭齊名的直播主李佳琦團隊負責人則回應：「感謝關心，我們經營一切正常。」



據央視新聞報道，浙江省杭州市稅務部門依法對黃薇偷逃稅案件進行處理調查，經查黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。

中新網報道指，薇婭的直播間已經被凍結。（微博@中國新聞網）

報道指出，在稅務調查過程中，黃薇能夠配合並主動補繳稅款5億元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，中國國家稅務總局杭州市稅務局稽查局依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規規定，按照《浙江省稅務行政處罰裁量基準》，對黃薇追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。

綜合內媒報道，1985年出生的薇婭，曾以歌手身份出道但並未大紅，轉戰電商平台成為帶貨直播主，大受歡迎，被稱為「直播一姐」和「淘寶一姐」，與「口紅一哥」李佳琦齊名。她還曾任杭州旅遊推廣大使。

《中國新聞周刊》統計，李佳琦和薇婭今年在「雙11」第一天預售的業績就分別達到106.53億元人民幣和82.52億元人民幣，業內人士分析，一場銷售額超100億元人民幣的直播，即便只拿最低20%的銷售分成，頭部主播的佣金收入也超20億元人民幣。若按照稅率計算，頭部主播將要繳納9億多元人民幣的個稅。

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而在薇婭之前，在淘寶直播排名第三、第九的雪梨、林珊珊兩位網紅主播，也被追稅加罰款合計超過人民幣9,000萬元。

從事稅收籌劃的國楓律師事務所律師陳沈峰提道，在稅收窪地設立個獨企業，再利用稅收核定政策，成為主播避稅的經典操作。「網絡直播是一個偷逃稅特別厲害的行業，而他們很多的稅籌方式都與稅收窪地密切相關。」

薇婭原定於今（12月20日）晚間7點進行的「薇婭彩妝節」直播，預告提到明星化妝師楊單將空降薇婭直播間。目前，該直播預告已經消失。