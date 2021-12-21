自稱「憤青」聚集地　內地軍事論壇「鐵血社區」明年3月起關閉

擁有近20年的鐵血社區周一（20日）發聲明宣佈網站即將永久關閉，該網站為內地著名軍事論壇，號稱有一億「軍迷」的市場，居中國十大獨立軍事類網站榜首。



聲明稱，網站將於2022年3月1日起將正式永久關閉。（鐵血社區）

聲明稱，網站將於即日起停止用戶發帖、回帖功能，2022年3月1日起將正式永久關閉。而正式停服前，用戶仍可登錄賬號下載歷史帖文、轉移重要的個人信息，數據將保留3個月，「鐵血社區起始於Web1.0，壯大在Web2.0。如今Web3.0已經來臨，遺憾的是，在移動互聯和萬物互聯的熱潮中，我們沒能跟上時代的發展」。

多年來，鐵血社區為不少內地網民抒發愛國情懷的陣地，在聲明中，該網亦直指自身是「憤青」聚集地，在大事回顧中提到「2004年，『保釣風波』把鐵血推向風口浪尖，作為著名的『憤青』聚集地，由於部分網友言辭激烈，網友們經歷了十天的『避難所』流浪，凝聚力反而更強，再次為鐵血捐款升級服務器」。

公開資料顯示，鐵血社區所屬的鐵血網於2001年創立，2004年北京鐵血科技股份公司（下稱鐵血科技）成立，現有近400名員工。2015年11月，鐵血科技掛牌新三板，翌年6月成為首批進入新三板創新層的公司。自掛牌後，其先後接受東方富海、經緯中國、光線傳媒、人民網等多家機構投資。

蔣磊是鐵血網創始人。（清華校友網）

而現任總裁蔣磊是鐵血網創始人，2000年保送進入清華大學材料系，後保送直接攻讀博士學位，曾連續兩年登上福布斯中文榜「中國30位30歲以下創業者」榜單。蔣磊曾認為，鐵血網未來的市場還會增加，指國家主席習近平提出的「中國夢」就是民族復興的夢，隨著中國國力增強，周邊局勢和世界局勢風雲變幻，未來十年內，與軍事相關的新聞和話題會引起越來越多國人的關注，「軍迷的數量只會增加，不會減少」。

不過，鐵血科技此前曾連年虧損，當中2019年虧損額度為1884.25萬元（人民幣．下同），2020年虧損1046.22萬元。直到今年8月，鐵血科技的半年報稍有回轉，營業收入為1.42億元，同比增加159.73%，淨利潤為968.19萬元，同比扭虧為盈。在鐵血社區宣佈網站即將永久關閉當日，鐵血科技也發公告指，關閉鐵血社區對公司正常經營活動不會產生影響。