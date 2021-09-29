網紅稱身處「中日邊境」感激軍人保護人民　共青團批愛國影片泛濫

共產團中央日前在微信公眾號發布文章，直指最近網上出現不良宣揚愛國主義的影片，內容都是網紅主播講述在邊疆地區被邊防特警官兵保護的「感人故事」，不但對白驚人地相似，當中甚至有人宣稱是身處「中日邊境」。

文章批評，這種冠冕堂皇打著「愛國」的旗號，實則收割人們情感賺取流量的做法，無疑是對愛國情感的褻瀆，「說白了，這就是一種『低級紅』」。



內地網上出現不少宣揚愛國主義的影片，內容都是主播講述自己在邊疆地區被邊防特警官兵保護的感人故事。（澎湃新聞）

文章稱，涉及的影片無一例外均以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」為統一文案。只見這些網紅主播在海邊或江邊架起支架用手機拍攝，並見到身後50米左右停著一輛邊防特警車輛。他們都宣稱邊防武警官兵為保護人民安全，站成人牆面對境外方向，把人民擋在身後。

影片隨後就會談到阿富汗局勢，這些網紅主播會稱當地人民正處於水深火熱之中，故自豪於祖國能夠國泰民安，最後就要求觀眾點讚分享，「點個讚吧，讓更多的人去感受一下」。文章稱，影片宣稱的地點大多都是在中朝邊境鴨綠江旁邊，但當中亦有根本不存在的「中日邊境」。

文章批評，為博取眼球而編造「愛國流量故事」，把愛國變成一場廉價的買賣，消費人們的愛國情懷，令人不恥。文章最後稱，愛國不是生意，更不是流量，「愛國是人民最質樸、最淡然、最沒有利益糾葛的情感釋放，不應成為某些心術不端者的謀利工具」。