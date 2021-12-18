編「愛國情懷」故事引流亂象頻現　官媒：無所不用其極，可以休矣

內地網絡平台近年來不斷出現，有人利用愛國情懷炮製虛假故事橋段，以達到吸引流量、收割粉絲大搞非法集資的亂象。

官媒《中國青年報》周五（17日）發表評論文章稱，愛國本是真摯的感情，若摻雜個人私利，則會扭曲變形，「把愛國當流量密碼，為了熱度無所不用其極的行為，實在可以休矣。」



今年9月，內地網上出現不少宣揚愛國主義的影片，內容都是主播講述自己在邊疆地區被邊防特警官兵保護的感人故事。（澎湃新聞）

今年年初，多個微信公眾號套用《疫情之下的xx：店鋪關門歇業，xx華商太難了！！》模板發布虛假文章，文章中除了國家名和文內主人公名字不一樣，其他內容完全一樣，被網友戲稱為「一篇通稿供全球」，是「通稿式造謠」。

無獨有偶，今年9月，內地網絡亦湧現大量網紅主播，以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」為同一文案，講述在邊疆地區被邊防特警官兵保護的「感人故事」，但內容卻不盡雷同，更有網紅口誤將中朝邊境說成「中日邊境」，嘩眾取寵。

對於此類頻發亂象，《中國青年報》發布評論文章稱，愛國本是一種純潔、真摯而深沉的感情，若摻雜了個人私利，不僅愛國情懷會變味，愛國行為也會扭曲變形。很多蹭愛國流量的人，都抱有一種投機取巧的走捷徑心態，希望借愛國之名，遮掩自己在專業能力上的捉襟見肘。「純粹把愛國當生意的做法，自然無法產生正面的社會價值。」

多個微信公眾號套用《疫情之下的xx：店鋪關門歇業，xx華商太難了！！》模板發布虛假文章。（微信）

文章指，如此充滿謊言、毫無知識增量的內容，不僅會誤導受眾對世情國情的基本認知，讓人陷入廉價、虛幻的自我感動，還炮制了一種偏狹、極端化的思維範式。對網絡空間而言，這種看似熱血沸騰、實則精致利己的內容，也會營造一種輕佻、浮躁、乃至不講常識的反智風氣，因此應當被社會清醒識別和摒棄。

文章認為，脫貧攻堅戰、抗擊疫情等取之不盡、用之不竭的真實素材，才是更值得被挖掘的內容。博大精深的優秀傳統文化、國家欣欣向榮的發展現實，都有許多值得被發現、等待被講述的動人故事。愛國是具體的、現實的，它應該體現在紮實做事的具體行動中，而不是沉溺於虛幻的「口頭愛國」泡沫裡，把愛國當流量密碼，為了熱度無所不用其極的行為，實在可以休矣。