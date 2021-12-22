新冠肺炎｜內地增57宗本土確診陝西佔53　廣西東興全民居家隔離

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（21日）內地新增本土確診病例57宗，無新增本土無症狀感染者。



本土確診病例方面，陝西53宗，其中西安市52宗、咸陽市1宗；廣東2宗，均在東莞市；天津1宗，在西青區；廣西1宗，在防城港市。

陝西近日成為新的疫情重災區，西安市今日（22日）起新增27個中風險地區。目前西安市共有高風險地區1個，中風險地區40個。此外，今日起西安市7個一級客運站全部停運，線路恢復時間等待通知。

據21日的陝西新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，在本輪疫情中，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例，波及咸陽、延安、廣州、北京。經專家研判，疫情已經進入病例報告高峰期。

截至目前，陝西省疾控中心共對36宗本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變種病毒株，均與12月4日巴基斯坦入境航班PK854旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

廣西東興全民居家隔離

廣西防城港市東興市新增1宗本土確診病例，東興市當地宣布今日早上8時起實施全民居家隔離。據當地要求，在居家隔離期間，市民除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門。

當地又指，在居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課，公共交通停運，東興口岸貨檢、旅檢暫停驗放。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

此外，21日廣東全省新增本土確診病例2宗，為東莞報告，均在納入集中隔離的密接中發現。