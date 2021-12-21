新冠肺炎｜西安確診病例社區封閉管控　20個尿毒症患者無法就醫

12月20日內地新增本土確診病例57宗，其中有43宗在陝西西安。而位於西安「融尚·第10區」社區檢測出1例確診病例，該社區因此封閉管制，居民無法出社區，社區裡的20個尿毒患者因此無法就醫，其中部分症狀較嚴重的患者因一周要洗腎三次，卻已經四天沒做，出現「胸悶、小腿浮腫」等症狀。



據國家衛健委通報，20日內地新增本土確診病例57宗。陝西43宗，其中西安市42宗、咸陽市1宗；浙江8宗，廣東6宗，均在東莞市；其中陝西有8宗由無症狀感染者轉為確診病例。

陝西疫情升溫，有一個確診病例的西安融尚·第10區社區已經封控。因居民無法出社區，導致社區尿毒症患者外出洗腎（血液或腹膜透析）困難。尿毒症患者蔣慶華（化名）告訴《海派新聞》記者，自己一周有三天要洗腎，「上次做是16號週四，正常的話19號要做，但是因為社區封控沒能做成。」蔣慶華說，因為沒按時做透析，自己身體已經出現胸悶，小腿浮腫等症狀。

陝西疫情升溫，尿毒症患者外出就醫困難。（中新社）

蔣慶華提到，無法洗腎的原因是醫院不接收來自封控社區的病人，「我們社區尿毒症患者大概有20個，基本上在周邊醫院做透析的，現在都做不了了。」他聯繫社區、雁塔區疾控等部門，得到的答覆是只要聯繫好醫院，疾控部門可以點對點送去醫院做治療，但是需要醫院方面有人簽字接收。「我今天早上去了醫院，但是醫院沒有人出面簽字，所以轉了一圈又回來了。」

西安某醫院工作人員透露，目前來院患者需提前「線上預約，持行程碼、一碼通綠碼，預約碼以及48小時內核酸陰性證明來院就診」，這套流程適用於所有病人。不過該工作人員表示，「對於來自封控社區的患者，確實沒有能力接診。」

該工作人員提到，目前西安不少醫院都因為疫情停診，「我們是為數不多還開診的醫院，所以在疫情防控上不能有絲毫鬆懈，萬一我們醫院再出問題，西安能看病的醫院就又少一個。據我瞭解目前有定點醫院可以接收，但不是我們醫院。」

據《海派新聞》查核，西安交通大學第一附屬醫院、第二附屬醫院，西北婦女兒童醫院曲江院區等西安大型甲級醫院均已停診。而在21日下午，蔣慶華則表示，已經有工作人員向她統計個人資訊，「群裡也有病友到西安市高新醫院做上了，是疾控中心安排的，他叫我們耐心等待。」

陝西西安疫情升溫，國務院副總理孫春蘭19日晚間也赴西安市調研指導疫情防控工作，她在調研中指出，當前陝西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜。她提到，要毫不動搖貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅決遏制疫情蔓延態勢。