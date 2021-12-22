新冠肺炎｜雲南明確19個陸地邊境口岸縣市　暫停跨省團隊旅遊業務

內地的新冠肺炎疫情持續，文旅部早前發布通知要求，暫停進出陸地邊境口岸城市的，跨省旅行團隊及「機票+酒店」業務。

雲南省作為邊境省份之一與緬甸、老撾、越南三國接壤，當局周二（21日）明確陸地邊境口岸城市範圍，19個縣市在列。



瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

21日，雲南省文化和旅遊廳發布了《關於加強2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的通知》（以下簡稱《通知》）。

《通知》明確，當日起至2022年3月15日，暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出雲南省騰沖市、金平縣、河口縣、麻栗坡縣、馬關縣、富寧縣、江城縣、孟連縣、景洪市、勐海縣、勐臘縣、芒市、盈江縣、隴川縣、瑞麗市、瀘水市、鎮康縣、耿馬縣、滄源縣等19個縣（市）行政區域的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

《通知》要求，其他邊境縣也要進一步做好疫情防控應急預案，多渠道收集預警信息，提高信息研判和應急響應的及時性，評估疫情傳播風險，動態調整防控措施，最大限度降低文旅行業疫情傳播風險。

《通知》又指，旅行社及在線旅遊企業要全面加強員工健康監測，定期組織導遊等一線工作人員進行核酸檢測。落實各地在交通、住宿、餐飲、遊覽、購物等方面的疫情防控要求，密切關注旅遊限流、風險提示等信息，合理規劃旅遊線路，控制旅遊團隊規模，及時準確在全國旅遊監管服務平台填報旅遊團隊信息。