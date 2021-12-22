長沙精神殘疾女被迫低俗直播　曾和男網紅親吻、喝五瓶酸奶入ICU

湖南長沙23歲精神殘疾女孩小輝兩年前開始遊蕩於解放西路，之後被各路短片平台的網紅主播帶走直播。雖然在鏡頭中，小輝總是傻笑，可殘酷的現實是，她被利用作低俗直播，不但多次和不同的男性主播親吻，甚至被摸隱私部位。日前，本就有糖尿病的她在鏡頭前連喝五瓶酸奶後被送進加護病房（ICU），其母亦選擇報案，認為涉事主播涉嫌猥褻，惟民警調查後認為證據不足，未採取相關措施。



據小輝母親曠麗介紹，小輝自11歲確診精神分裂症，三年前被鑑定為二級精神殘疾，發病時經常離家，他們此前不知其蹤。同時，小輝的妹妹也有精神病，家中僅靠曠麗在養老機構做保潔的微薄收入過活。

小輝自11歲確診精神分裂症，三年前被鑑定為二級精神殘疾。（澎湃新聞）

約兩年前，小輝開始在以「酒吧一條街」而聞名的解放西路遊蕩，之後被網紅主播帶走直播。據從一開始就關注小輝的網民李明介紹，小輝被帶走「接安排」，即跟主播們一起做直播，並在過程中完成各種任務，最終獲得打賞。他指，他的第一印象是有點不正常，小輝在鏡頭下總是一頭亂髮地遊走，眼神異於常人，還時常傻笑。而在主播圈中，小輝被稱為「解放西海公主」。

小輝出鏡的直播被認為是低俗直播，如去年冬天，小輝曾被主播們剃去頭頂的頭髮，直播錄屏顯示，去年12月6日凌晨2時，小輝戴著帽子坐在路邊，一名主播上前摘下帽子，露出小輝光亮的頭頂，並一大笑稱「這是什麼」，小輝則大聲尖叫，後來被打賞了800元人民幣。

更不堪的是，在多段短片中，小輝還和不同的男性主播擁抱、接吻，其中一一名赤裸上身的男性更用手觸摸她的隱私部位，小輝則用手擋住雙眼。知情人士表示，這些影片是主播拍攝後通過微信群發送給粉絲的。小輝還被迫和其中一名男性主播「十二少」上演「浪漫愛情」。

12月9日，本就有糖尿病的小輝在直播中被迫連喝5瓶酸奶後發病送院，曠麗未料與女兒再次相見時是在ICU內。據湖南中醫藥大學第二附屬醫院的CT診斷報告顯示，小輝雙側肺腔積液，胰腺及周圍改變，考慮急性水腫型胰腺炎急性發作，建議結合血尿澱粉酶檢查。另外，其還有腹膜炎、腹腔和盆腔積液。不少粉絲指出，小輝已表示難受，可涉事主播不以為然。李明指，曾向平台舉報過主播們存在違規行為，平台也稱對用戶進行警告處理，可直播後來仍如常進行。

不久後，曠麗向長沙市公安局天心分局書院路派出所報案，稱小輝遭到網紅主播胡某振和劉某輝的猥褻，懷疑女兒遭到強姦。不過經醫生檢查，確認小輝未與人發生過性行為，警方亦稱目前證據不足以認定猥褻和強姦存在。而曠麗認為，女兒是持證的精神病人，不能判斷自己的行為，因此從事直播並非是其自願。小輝也親自稱，與男性主播發生親密行為是被生活所迫，自己不是自願。

目前，小輝已離開ICU，轉到長沙市第一人民醫院治療。至於曾與她一同直播的主播們被發現藉助他人賬號繼續活躍在平台之上，多名涉事主播的日常內容也常被指低俗，如挑戰親吻家禽等。