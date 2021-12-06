深圳衛健委發「甜故」科普愛滋病遭批低俗　回應：適當收縮尺度

深圳衛健委的微信公眾號時常以調皮方式宣揚各種資訊，一直受到民眾歡迎，公眾號的關注人數已突破1300萬，文章的最高閱讀量更高達近800萬。

該公眾號近日更發布文章《「無套後入」有毒！深圳新增1678人染艾滋，6成經男男傳播》，以宣傳預防愛滋病的重要性，文章開首更用上與男男同性戀性行為有關的「甜故」（色情故事）作為引子，引發了輿論熱議。

不過近日卻有網友在官媒人民網的「領導留言板」上向深圳官方批評稱，「公眾號低俗標題吸眼球博流量」。深圳市衛健委也回應稱，後續會適當收縮開放的推文尺度。



內媒《澎湃新聞》報道指，在人民網「領導留言板」上，有網友以「公眾號低俗標題吸眼球博流量」向深圳市委書記王偉中反映：「某醫療機構的微信公眾號，使用標題黨吸引人眼球博得流量。建議進行整改。」

深圳市衛健委12月5日回覆網友稱，您主要反映的是「深圳衛健委」微信公眾號及「北京大學深圳醫院」微信公眾號使用低俗封面圖片及低俗標題吸引眼球博流量的問題。「深圳衛健委」微信公眾號後續會適當收縮開放的推文尺度，保持專業、中性、客觀的風格。誠懇傾聽各方的批評意見，在宣傳上做到雅俗共賞、老少皆宜，使衛生健康傳播為更多的用戶所接受。

據早前報道，「深圳衛健委」公眾號近日發布文章《「無套後入」有毒！深圳新增1678人染艾滋，6成經男男傳播》，以宣傳預防愛滋病的重要性，文章開首更用上與男男同性戀性行為有關的「甜故」作為引子。

此外，「深圳衛健委」公眾號還發布一篇題為《和女神網戀奔現，褲子脫了才發現是男的！「我怕得艾滋」》的文章，同樣以「甜故」作為引子，以宣傳預防愛滋病的重要性。

內媒《南方都市報》此前曾報道稱，「深圳衛健委」作為一個官方公眾號，被譽為全國政務宣傳的「一股清流」，時而溫暖，時而調皮，時而正經，每年都有爆款，每篇推文平均閱讀量「10萬+」。