科興疫苗｜孕產婦接種後具良好安全性　巴西僅3333宗疑似異常反應

內地傳媒報道，科興控股生物技術有限公司聯合全球最大受託研究機構之一「昆泰」（IQVIA）在巴西分公司，在網上發布針對巴西孕產婦接種科興疫苗的研究報告初稿。

研究結果顯示，科興疫苗「克爾來福」（Sinovac）在孕產婦人群中表現出良好的安全性，並且與其它技術平台的新冠疫苗相比，其不良事件發生率更低。



據介紹，今次的研究共收集在2021年4月至8月共計3333宗疑似預防接種異常反應進行分析，相關數據來源於巴西疑似預防接種異常反應監測系統（SI-EAPV）。研究期間，孕產婦共計接種252.430萬劑科興疫苗，年齡以21歲至35歲為主（74.06%），但亦有涵蓋20歲以下青少年和40歲以上高齡產婦。此外，在孕期接種的人數量，佔所有孕產期接種總人數為76.66%。

研究顯示，新冠肺炎的病死率雖然低於以往的SARS和MERS，但其病原體新冠病毒具有高度傳染性。儘管大多數患者的症狀較輕，但約20%的感染者會發展為重症，並可能很快死亡。老年人、基礎疾病人群和孕產婦面對新冠肺炎時更脆弱。

與非孕婦相比，孕婦在感染新冠病毒後可能更易發展為重症，增加在重症監護室住院、採取有創通氣、體外肺膜氧合，甚至死亡等風險。根據巴西的新冠肺炎國家免疫規劃，孕婦被列為優先接種群體，其中科興疫苗是最早在巴西被批准在孕產婦人群中接種的新冠疫苗。

研究並提到，巴西因新冠肺炎導致的孕產婦死亡率較高，本次研究從某種意義上講填補新冠疫苗在孕產婦人群中的安全性數據的缺失，為巴西乃至全球針對孕產婦人群開展新冠疫苗接種提供依據。