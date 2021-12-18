言論涉南京大屠殺是營造愛國氣氛虛構的　湖南男子被處10日行拘

今年是南京大屠殺84周年。湖南衡陽縣一名男子近日在社交媒體中，發表質疑南京大屠殺真假的不當言論，引發關注。當地警方通報指，該男子的錯誤言論造成惡劣影響，判處其行政拘留10日。



湖南衡陽縣一名男子近日在社交媒體中，發表質疑南京大屠殺真假的不當言論，被警方行拘。（微博）

據網傳聊天截圖顯示，名為「劉天長」的網民在內地社交媒體QQ聊天群組中，發表「南京大屠殺不是假的嗎？」、「為了營造愛國氣氛虛構出來的」等質疑南京大屠殺真實性的言論，引發網絡不滿。

該群組中則有人回覆他指，「沒上學的痛」；亦有人讓他去看看南京的遇害者名單。另外，有網民也表示，「這言論蠢得跟真的不知道一樣」、「所以說讀書多重要」。

對於事件，衡陽縣警方周五（17日）發布警情通報稱，12月13日國家公祭日，QQ網民「劉天長」在群內發表質疑南京大屠殺真假等不當言論。經查，涉事QQ賬號使用人為劉某文（男，20歲，衡陽縣石市鎮觀山村人）。

衡陽縣公安局警情通報。（澎湃新聞）

通報指，衡陽縣警方周四（16日）將違法行為人劉某文抓獲歸案。鑑於劉某文的行為損害了國家利益和祖國榮譽，傷害了民族感情，其言論極其錯誤，造成的影響極其惡劣。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條，衡陽縣公安局依法對劉某文處以行政拘留十日的處罰。

據了解，《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條規定，有結夥鬥毆、追逐、攔截他人、強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物、其他尋釁滋事行為之一的，將處以5日至10日拘留，並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，可處10日至15日拘留，並處1000元以下罰款。

另據早前報道，上海震旦學院一名女教師日前亦在課堂中，發表涉南京大屠殺不當言論，而被校方給予開除處分。