要學員向第三方交易所充值再提現　騙徒借華爾街英語退款問題牟利

內地「雙減」政策發布後，校外培訓行機構大受打擊，著名連鎖培訓機構「華爾街英語」今年8月深陷資金鍊危機後，多地學員曾維權促退錢。據界面新聞周四（23日）報道，時隔4個月後，退款問題出現騙局，多名學員被要求向第三方交易所充值再提現。



多封郵件均讓華爾街英語學員加QQ群，以溝通學費退款事宜，內容寫道「尊敬的用戶，我司內部補償退款方案，因只能滿足所有用戶需求補償名額有限，如需辦理請加QQ群92xxxxxx26。——華爾街英語」、「尊敬的學員：因受資金短缺導致影響對我公司造成了不可彌補的損失，以及線下各地門店停業原因。在此我司為積極響應配合監管部門關於回款一事業務的指示，我司現提前結清各位學員未到期的學費，並衷心的對各位學員說聲道歉，感謝您一直以來對公司的信任。由於進群人數較多請各位學員耐心等待。【華爾街英語】」。

界面新聞記者以學員名義加入其中一個「寶寶錢包/華爾街錢包官方清退群」，發現內有不少自稱已經成功收到退款的學員，其中一用戶稱，客服指華爾街英語在第三方交易所有一筆被凍結的錢，由於已經申請破產，所以沒法走公司對公賬戶，故需要他們去墊付資金到第三方交易所進行對沖取現。隨後，客服記者添加好友，並提供姓名、繳納的學費、手機及身份證號碼等個人資料，可還沒等記者回應，該群聊就被解散了。

學員提供的聊天截圖。（界面新聞）

另一個「華爾街英語清退官方群」的聊天記錄亦顯示出雷同的套路，客服皆宣稱公司的資金在第三方交易所，需要用戶註冊並綁定銀行卡進行提現，且今次還指出在交易所提現需要繳納20%的稅收。客服稱，是次應急回款是在銀保監會的通告下發起，又指回款過程將由銀保監會專員監督管理記錄等；不少用戶亦表示已經收到回款。不過，一名學員表示當天無法提供繳納費用截圖後不久即被踢出了群聊，客服亦不再回應。

報道指，兩個群組提及的第三方交易所均指向了已經「爆雷」的P2P平台，如人人愛家、寶寶錢包。類似於以往的P2P維權騙局，其也是打着「退款」的名義讓用戶加QQ群，之後獲取其個人信息進行販賣，還會讓用戶綁定銀行卡往所謂的第三方平台注入資金以獲退款，並由一些自稱成功收到退款的用戶加以煽動。