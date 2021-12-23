分手後被指控「渣男」霍尊大反轉？　女友陳露涉敲詐勒索取保候審

內地男歌手霍尊早與女友陳露分手後，被對方大爆在戀愛期間出軌，甚至發長文曬出聊天紀錄，指控霍尊有各種「渣男」行徑。

不過，事件近日出現大反轉，內地傳媒引述上海市公安局徐匯分局消息，陳露因涉嫌敲詐勒索，已於周三（22日）被採取刑事強制措施，目前為取保候審。



據此前消息，霍尊與陳露交往已有9年，前者8月時，以「門不當戶不對」為由提出分手。而陳露曬出的聊天紀錄，則顯示霍尊有加入一個名為「滬上情慾流」的微信聊天群組，群組內成員說話都非常低俗，霍尊在討論女性時，亦與其對外秀氣溫潤的樣子大相徑庭。更加荒謬的是，聊天紀錄顯示霍尊曾經與一名節目樂手吃完飯去私人電影院看電影，然後在電影院內發生性關係。

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陳露聲稱自己只是想要霍尊一個道歉，但是他卻一直逃避，故要採取此種方式正式告別過去，並揚言霍尊若要再試圖逃避，只能迎來更多反噬。

分手風波對霍尊的演藝事業打擊沉重，已錄製的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》被剪掉畫面，難以刪減的舞台表演亦娛成是只聞其聲，身影完全被模糊打碼。霍尊最後透過工作室發長文，並宣布退出娛樂圈。

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不過，其後陸續有多人為霍尊發聲，透露實際上他是被陳露設局陷害，甚至有閉路電視畫面流出，顯示陳露聯同友人在與霍尊談判時，竟直接索要900萬元人民幣。