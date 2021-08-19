內地作家陳嵐直播為霍尊講說話　報警疑告發陳露涉嫌敲詐勒索

內地歌手霍尊被舊愛陳露揭發在交往期間在外約炮尋歡，還被爆在群組聊天紀錄中講出自己的約炮經過等，說話非常露骨。因此其言行失德所以遭到全面封殺，14日他就發出聲明宣佈退出娛樂圈，希望事件可以到此為止。但近日內地作家陳嵐就事件開腔幫霍尊講說話，還在微博上貼一張報警單，疑告發陳露涉嫌敲詐900萬人民幣一事。

霍尊已經退出娛樂圈。（微博圖片）

作家陳嵐在微博上貼多張霍尊過去轉帳給陳露的紀錄截圖，顯示從2018年開始他就不時轉帳零用錢給陳露，甚至為對方代購買禮物等，金額1萬元人民幣至2萬元人民幣不等，陳嵐知開腔道：「這就是陳露控訴的冷暴力渣前男友霍尊」似乎相當不同意陳露早前的指控，她更揚言想要一個好似霍尊如此的男朋友。

而在她的直播中還激讚霍尊是一位好男人：「你的心太軟了，你這麼的純潔無瑕清白無辜，我要是沒親眼見到，我不會相信世界上還有你這麼單純的男孩子。在見到霍尊之前，我絕不相信世界上有這麼單純的男孩子，特別特別的單純。」可想而知，陳嵐相當力挺霍尊。

陳嵐上貼霍尊的轉賬紀錄。（微博圖片）

另外，陳嵐還在微博指陳露之前用了霍尊那麼多的錢，還有臉指控霍尊吃軟飯用了她300萬人民幣，根本就是炒作。還指出陳露涉嫌敲詐：「黑料不只是要900萬，還要前男友整個人從此跪地，當狗當奴隸。」認為陳露為人相當囂張，還可以將自己的犯罪經過寫成小作文，果不然得到大家的同情。

陳嵐疑告發陳露。（陳嵐微博圖片）

但陳嵐似乎看不過陳露的行為，於是走去報警疑告發對方涉嫌敲詐，她道：「怕有人還看不清楚喔，睜大眼睛，已經將我所知的犯罪線索報告給警方。」事件現在似乎仍在燃燒，沒完沒了。