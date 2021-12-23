浙江消保委體察雙十一直播帶貨　五大平台及李佳琦等主播被約談

浙江省消保委在周四（23日）表示，早前對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音共五個平台進行雙十一直播帶貨消費體察，同時還包括有李佳琦、薇婭等網絡人氣排名前十位的知名主播。

浙江省消保委指，所購買的80個批次樣品中，29個批次樣品不符合國家標准，不符合率為36.25%，並且個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。

上述五大平台及相關主播，已在周四被浙江省消保委約談，並分別給出初步整改方案。



浙江省消保委指，以在拼多多平台的「雲雲」（粉絲數量589萬）為例，其宣稱某品牌產品去年賣出1個億，全網第一，又宣稱產品具有抗衰老，養顏美容等功能，同時頻繁和其他直播間做對比，稱其他主播直播間賣68元（人民幣．下同），在自己的直播間只需要59，如果老闆不同意這個價格，差價將由自己補上。

浙江省消保委早前對五大平台及相關主播進行雙十一直播帶貨消費體察。（視覺中國）

浙江省消保委並稱，在拼多多平台中，此次體察發現有較多少發漏發、發錯尺碼、實物與宣傳不符合的問題，水果短斤缺兩現像也普遍存在。上述的「雲雲」就發現水果短斤缺兩，淨重短缺率為12.9%。

浙江省消保委表示，以普通消費者身份購買的80個批次樣品，共檢測出10個批次「三無產品」，占購樣總數的8%，且此類問題在拼多多、快手平台發現較多。此外，商品質量、材質成分不符合國家標准共檢測出16個批次，占購樣總數的20%。

五大平台及相關主播周四被浙江省消保委約談。（視覺中國）

浙江省消保委在周四約談淘寶、拼多多、快手、京東、抖音五大平台及相關主播。針對各平台提到的自行下架商品的整改措施，浙江省消保委將予以持續關注、即時查看各平台對涉及不符合國家標准的商品是否做到全部下架，是否存在整改期間先下架又私自上架銷售的情況。對已經銷售給消費者的不符合國家標准的商品，浙江省消保委將督促各平台拿出切實可行的解決方案。

浙江省消保委已明確要求上述五大平台和相關主播，要在12月28日前向提交正式的整改報告。