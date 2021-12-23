浙江消保委體察雙十一直播帶貨　五大平台及李佳琦等主播被約談

浙江省消保委在周四（23日）表示，早前對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音共五個平台進行雙十一直播帶貨消費體察，同時還包括有李佳琦、薇婭等網絡人氣排名前十位的知名主播。
浙江省消保委指，所購買的80個批次樣品中，29個批次樣品不符合國家標准，不符合率為36.25%，並且個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。
上述五大平台及相關主播，已在周四被浙江省消保委約談，並分別給出初步整改方案。
浙江省消保委指，以在拼多多平台的「雲雲」（粉絲數量589萬）為例，其宣稱某品牌產品去年賣出1個億，全網第一，又宣稱產品具有抗衰老，養顏美容等功能，同時頻繁和其他直播間做對比，稱其他主播直播間賣68元（人民幣．下同），在自己的直播間只需要59，如果老闆不同意這個價格，差價將由自己補上。
浙江省消保委並稱，在拼多多平台中，此次體察發現有較多少發漏發、發錯尺碼、實物與宣傳不符合的問題，水果短斤缺兩現像也普遍存在。上述的「雲雲」就發現水果短斤缺兩，淨重短缺率為12.9%。
浙江省消保委表示，以普通消費者身份購買的80個批次樣品，共檢測出10個批次「三無產品」，占購樣總數的8%，且此類問題在拼多多、快手平台發現較多。此外，商品質量、材質成分不符合國家標准共檢測出16個批次，占購樣總數的20%。
浙江省消保委在周四約談淘寶、拼多多、快手、京東、抖音五大平台及相關主播。針對各平台提到的自行下架商品的整改措施，浙江省消保委將予以持續關注、即時查看各平台對涉及不符合國家標准的商品是否做到全部下架，是否存在整改期間先下架又私自上架銷售的情況。對已經銷售給消費者的不符合國家標准的商品，浙江省消保委將督促各平台拿出切實可行的解決方案。
浙江省消保委已明確要求上述五大平台和相關主播，要在12月28日前向提交正式的整改報告。