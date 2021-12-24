中國駐朝大使離任獲頒一級友誼勳章　繼任者身份引關注

中國駐朝鮮大使李進軍近日離任，並獲朝方頒發「朝鮮民主主義人民共和國一級友誼勳章」，以作表彰。



周三（22日），中國駐朝鮮大使李進軍，在平壤萬壽台議事堂辭行拜會朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長、國務委員會第一副委員長崔龍海。崔龍海轉達朝鮮勞動黨總書記金正恩致李進軍大使的告別口信。

會見前，崔龍海向李進軍授予由朝鮮最高人民會議常任委員會頒發的「朝鮮民主主義人民共和國一級友誼勳章」，表彰他在發展朝中友好關係方面作出的貢獻。

據悉，中國駐外大使通常為局級，但有11個國家的大使為副部級，包括駐美國、俄羅斯、英國、法國、朝鮮、日本、德國、印度、巴西、南非和埃及。朝鮮作為中國「唇齒相依」的社會主義鄰國，地位特殊；中國一向派出副部級大使以顯重視。李進軍於2015年3月上任，出任駐朝鮮大使6年9個月，是中國任期最長的駐朝大使。

至於中國駐朝鮮大使將有何人繼任，早前有媒體猜測已卸任的中共中央聯絡部（中聯部）副部長王亞軍將出任該職，還認為他「前途不可限量」。

但周四（23日），中國外交部發言人趙立堅表示，「中國駐朝鮮大使李進軍將於近期離任回國，目前正在進行離任拜會，這是中方正常人事安排。關於新任中國駐朝鮮大使的人選，目前我沒有可提供的消息，中朝雙方目前正就有關的安排保持着溝通。」