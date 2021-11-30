朝鮮籍逃犯疑被長春3漢舉報落網　事主遭網暴：是造謠將會維權

10月18日，在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健越獄，至本周日（28日）終被警方逮捕。在朱賢健被捕次日，網傳有3名男子手持前者的照片合影，配文「70w到手！」，疑似是舉報人，發布者為「長春兄弟聯兄弟四驅汽車服務」。

然而，相中人李先生昨日（29日）澄清「舉報」一事是造謠，自己根本沒有獲得70萬懸賞獎勵，且他和朋友更被網民謾罵，「都是造謠，我們已經找律師維權了，正在蒐集證據」。



李先生稱，11月27日清晨6時半，他和車隊一行20多人從長春出發，前往長白山野外穿越，直至當晚7時許才與隊友們入住長白山御景假日酒店，而網傳手持朱賢健照片合影的相片，正是在酒店大堂拍攝。

他表示，長白山各大酒店都收到警方通知，酒店向每位入住客人發出通緝令，提醒客人注意發現線索並積極舉報。當時，他與兩位朋友辦理完登記入住，因為平時自己也有社交平台帳號，本着擴大信息傳播範圍的想法，3人便一起拿着懸賞通告合影，隨後發在微信群中，「這張通緝令是正反兩面，一面是朱賢健的照片，另一面是他個人的詳細情況」。

11月28日中午，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝拘捕朱賢健。然而，隨着朱賢健的落網，李先生和朋友就陷入一場網暴。

同日下午，李先生發現該合影開始在網上流傳，自己和朋友莫名其妙成為舉報朱賢健線索的群眾，還「被取得70萬的獎勵」。更讓他沒想到的是，社交平台上不少網民留言謾罵，諷刺挖苦，甚至有人打電話騷擾，令他煩不勝煩，「有網友同情越獄逃犯，諷刺我們『希望錢花得安心』，還有人說『看到這麼多人專程過來*你，我就釋懷了』」。

李先生稱，他們入住的長白山御景假日酒店，距離朱賢健被捕的黑瞎子溝有300多公里，開車都要花費4個小時，「28號早上我們還在撫松縣吃早餐，怎麼可能發現朱賢健的藏身線索，還舉報成功？」他表示，自己和朋友已經委託律師全權處理此事，目前正在收集相關影片和照片的傳播量數據，下一步擬採取法律手段維權。