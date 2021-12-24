國家林草局：全國完成獵捕野豬1982隻　累計補償群眾損失376萬元

不止在香港，野豬擾民問題同樣困擾中國內地多個省市。國家林業和草原局官方微信號周五（24日）發布消息，指局方持續推進野豬危害防控和肇事補償。截至10月31日，全國173個受損鄉鎮地區完成獵捕野豬1982隻，其中福建、廣東、四川等地部分鄉鎮受損程度已較上年明顯下降，人民群眾生命財產安全得到有效保護。

同時，局方已累計為5960戶群眾補償損失376.23萬元（人民幣．下同），「受災」相對較嚴重的福建省省級以上自然保護區，以及廣東省古田自然保護區的野豬致害補償亦已全部到位。



國家林草局表示，局方積極推進野豬危害防控，推動落實野生動物造成損失補償政策，此前已會同有關部門印發通知，在全國31個省區市開展野豬等野生動物致害情況摸底調查，基本掌握野豬致害重點地區、致害特點等情況。

全國已成立117支狩獵隊防控野豬。（視覺中國）

根據有關通知，國家林草局已在14個省區開展野豬危害防控綜合試點，積極開展獵捕調控、主動預防、肇事補償。具體包括有指導地方成立117支狩獵隊，探索使用籠捕、圍欄誘捕等多種方法，有序開展種群調控；建設阻隔設施、加強宣傳教育，積極主動預防；積極探索野生動物致害綜合保險業務，多渠道籌措補償資金，完善野生動物傷人救濟補助政策。

另外，國家林草局已明確種群調控指標方法、獵獲物處置方式、阻隔預警設施建設、安全知識宣傳要點、損害補償建議以及有關工作要求，提高防控工作的科學化和規範化水平。

國家林草局表示，將進一步加強對野豬危害防控試點省區進展情況的調度，組織專家組研究制定成效評估標準，同時會開展野豬致害防控重點省區經驗總結交流，指導各地互相借鑑有效措施和好的做法，有力推進試點工作開展。