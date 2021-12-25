遼寧網民訴癌症10年未復發卻體檢被否　院方詳解何以從嚴處理

遼寧瀋陽一名有乳腺癌手術病史的網民近日反映，指其近10年未復發、轉移，已完全康復，可參加大學參公招錄體檢卻被醫院直接給予不合格結論，批評對方工作作風武斷。涉事遼寧省金秋醫院事後回應稱，惡性腫瘤即使已「治愈」，也不能排除復發的可能。



上月10日，網民胡某某在人民網向遼寧省委書記留言，稱早前其到遼寧省金秋醫院參加大學事業編招錄體檢並如實反映2012年乳腺癌手術病史，卻被體檢中心直接下了不合格結論。該網民強調醫學上腫瘤的治愈期為5年，而其近10年未復發未轉移，已經完全康復，既不構成「惡性腫瘤現症患者」，也可提供相關材料證明治愈，然而遼寧省金秋醫院工作作風武斷，工作方式簡單粗暴，沒有本著科學公正的態度認真甄別具體情況，給其身心造成重創。

對此，遼寧省金秋醫院周二（21日）回覆稱，經了解，胡某某今年8月19日在該院參加某大學參公招錄體檢，健康管理中心給予「不合格」結論，依據有三點。第一，胡某某本人在病史欄內自行填寫有「右乳腺癌手術史（2012年8月）」，外科檢查可見右乳術痕；第二，胡某某本人提供的病理報告顯示右乳浸潤性導管癌，局部有一處淋巴結轉移（T2N1M0）。

第三，一般而言，雖然一些惡性腫瘤（特別是早期患者）經手術等方法治療後可多年不再復發或轉移，達到臨床治愈，惟因就多久內無復發或轉移才算徹底治愈尚缺乏統一標準，需根據癌瘤的生物學特性而定，許多惡性腫瘤「治愈」多年後仍復發。而且，公務員錄用體檢的對象均為青年人，惡性腫瘤即使已「治愈」，在今後漫長的職業生涯中也不能排除復發的可能，而一旦復發則均屬晚期病例，故對有惡性腫瘤病史者原則上應從嚴掌握，一般作不合格結論。

不過，極少數惡性腫瘤，如甲狀腺乳頭狀癌、早期宮頸癌，其生物學特性較好，惡性程度低，絕大多數患者術後可長期存活，故對這類腫瘤可以個案研究處理，只要經治療目前情況確實良好，能提供原治療醫院出具的相關證明，在確保相關資料可靠真實的基礎上，可按合格對待。院方又指，如考生對結論有異議，可以申請覆議權，走正常程序。